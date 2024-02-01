国家开发银行向首批近百个城中村改造项目发放专项借款90.8亿
2024年02月01日16:08 | 来源：人民网
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据国家开发银行最新消息，1月30日，该行实现城中村改造专项借款首批发放90.8亿元，涉及广州、郑州、济南、南京、石家庄等城市近百个项目，惠及村（居）民超过10万户，建设安置房23.84万套，全力以赴做好城中村改造金融服务。
据介绍，2023年以来，在国家有关部门指导下，开发银行成立工作专班，积极对接落实金融支持政策，同步制定内部信贷政策，与地方政府搭建多层级、常态化、高效率沟通机制，配合做好统筹谋划，合规推动项目实施。开发银行坚持保本微利原则，按照市场化、法治化原则提供贷款，严格落实专款专用、封闭管理要求，根据项目实施进度发放贷款，以优质金融服务高效合规推动城中村改造项目实施。
开发银行有关部门负责人表示，下一步，开发银行将深入践行金融工作政治性、人民性，践行人民城市理念，全力以赴做好城中村改造金融服务，让更多城中村百姓切实感受到党和国家的温暖和关怀，创造更加幸福美好的生活。
(责编：曹淼、李源)
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