新华社南宁2月1日电（记者 黄浩铭）2月1日，世界最大跨径拱桥——南丹至天峨下老高速公路天峨龙滩特大桥建成通车，这也是世界首座跨径超600米的拱桥。

天峨龙滩特大桥由广西交通投资集团投资建设，是拱桥技术发展的前沿工程。项目是南丹至天峨下老高速公路的控制性工程，位于广西河池市天峨县龙滩电站大坝上游6公里处，主桥为跨径超过600米的上承式劲性骨架混凝土拱桥。这座大桥横跨红水河，全长2488.55米，双向四车道，设计行车速度100公里/小时，2020年12月大桥主体工程全面开工建设。

中国工程院院士郑皆连介绍，天峨龙滩特大桥在施工中克服了许多挑战，将为混凝土拱桥在山区公路、山区铁路的大量使用奠定良好基础。

天峨龙滩特大桥建成通车标志着南天高速全线贯通，南丹县至天峨县行车时间将由原来的1.5小时左右缩短至40分钟左右。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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