人民网北京2月1日电 （记者杜燕飞）国家发改委1月31日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高200元。折算升价，从全国平均来看，每升92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上调0.16元、0.17元、0.17元。

私家车车主在加油站排队加油。人民网记者 杜燕飞摄

至此，国内成品油价格迎来年内第二次上调。据测算，以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱92号汽油将多花8元。本次油价下调后，国内油价呈现“两涨一跌”格局，除海南、西藏外，全国其他地区92号汽油维持在“7元时代”。

多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，在供需两端的多重影响因素支撑下，国际油价上涨至两个多月以来高点，伦敦布伦特油价升至每桶80美元上方。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期（1月17日至1月30日），平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期上涨3.76%、4.4%。

下一轮国内成品油调价窗口将于2024年2月19日24时开启。对此，隆众资讯分析师李彦告诉人民网记者，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调的趋势。展望后市，国际原油市场或维持高位区间运行的特征，“欧佩克+”减产持续推进、中东地缘局势的不稳定性仍存，严寒天气对美国原油产量的抑制也暂未全面恢复，国际货币基金组织（IMF）上调全球经济增长预期，预计下一轮成品油价格上调的概率较大。

金联创成品油分析师王延婷向人民网记者表示，由于近期国际原油价格延续走高，整体原油价格涨至相对高位，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率将延续正向波动。短期内，国际原油价格走势依然较为强势，新一轮成品油价格上调概率较大。

国家发改委价格监测中心预计，短期内国际油价将呈现震荡走势。从基本面来看，全球原油生产较为稳定，供需关系总体偏松，国际油价大幅上涨可能性较小。但地缘冲突带来的风险溢价仍难以消退，局势发展情况将加大国际油价的波动幅度。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.94元/升

西藏拉萨：92号汽油8.7元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.97元/升

云南昆明：92号汽油7.97元/升

贵州贵阳：92号汽油7.95元/升

四川成都：92号汽油7.92元/升

重庆：92号汽油7.89元/升

广西南宁：92号汽油7.88元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.85元/升

广东广州：92号汽油7.84元/升

湖北武汉：92号汽油7.84元/升

河南郑州；92号汽油7.83元/升

北京：92号汽油7.82元/升

甘肃兰州：92号汽油7.82元/升

河北石家庄：92号汽油7.82元/升

天津：92号汽油7.82元/升

江苏南京：92号汽油7.79元/升

浙江杭州：92号汽油7.79元/升

吉林长春：92号汽油7.79元/升

上海：92号汽油7.79元/升

山东济南：92号汽油7.79元/升

福建福州：92号汽油7.79元/升

江西南昌：92号汽油7.78元/升

青海西宁：92号汽油7.78元/升

安徽合肥：92号汽油7.78元/升

湖南长沙：92号汽油7.77元/升

山西太原：92号汽油7.77元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.76元/升

宁夏银川：92号汽油7.72元/升

陕西西安：92号汽油7.71元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.65元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：罗知之、高雷)

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