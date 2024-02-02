原标题：华为国网盐城微碳慧能科创产业园项目斩获Energy Globe World Award全球大奖

近日，华为国网盐城微碳慧能科创产业园项目成为2023年Energy Globe World Award全球大奖获得者。该项目凭借其清洁能源占比高达85%、电能占终端能源消费比重100%、每年节约电能300万度、每年减少碳排放约5600吨的杰出表现，继荣获2022年ITU和联合国举办的信息社会世界峰会（WSIS）冠军奖后再度斩获大奖。华为电力数字化军团首席专家胡浩博士作为项目负责人受邀出席在挪威特隆赫姆举行的颁奖仪式并作主旨演讲。

该奖项由能源地球基金会、联合国工业发展组织、奥地利联邦商会等众多组织机构联合颁发。作为2023年Energy Globe Award中国获奖项目，华为国网盐城微碳慧能科创产业园项目从180多个国家地区的2000多个项目中脱颖而出，最终获得全球大奖。国际评委会称赞该项目是全球碳中和和可持续发展的典范，表示：“该项目涵盖五大核心价值——净零碳能源供应、多能协同、极致能效、数字赋能以及跨界创新。它融合了可再生能源、集中式和分布式能源系统、氢能和储能，并结合了人工智能、物联网和云计算，解决能源、碳和数字集成的挑战，实现了可持续的智能运营。”

该项目由胡浩博士牵头负责，基于其提出的能源转型、零碳转型和数字化转型的三元发展模型及零碳智慧能源体系，以华为智慧零碳园区解决方案为主体，由国家电网江苏电力盐城供电公司与华为电力数字化军团携手打造。项目围绕能源、零碳和数字化三个维度构建业务和技术架构，聚焦智慧零碳、智慧能源、和智慧园区三大场景应用，实现规划、建设、运营一体化，通过综合能源产供储消价值联动、碳排放全生命周期管理和云管边端协同数据赋能，实现能量流、碳排流、信息流围绕价值流的四流融合与协同优化，支撑能源互补高效化、运营绿色低碳化和管理精益数智化的多元价值目标，在园区场景为构建绿色、低碳、安全、高效的现代能源体系打造样板，推动零碳城市发展及国家碳中和目标实现。

该项目及解决方案曾于2022年6月荣获国际电信联合会ITU与联合国组织举办的全球最大规模、最高级别以“信息通讯技术促进全球发展”为主旨的2022年WSIS全球冠军奖，并成功入选2022年保尔森全球可持续发展十大项目；项目核心理论、架构和模型曾荣获IEEE能源互联网与能源系统集成国际会议及2023年国际电力与能源发展论坛最佳论文奖和最佳报告奖两大奖项。

华为致力于成为全球行业数字化转型的优选伙伴，其在发输变配用等场景的解决方案及成功实践经验正助力全球能源电力企业实现安全、高效、绿色、创新的转型升级，通过数字技术与能源技术的深度融合，为全球能源转型及碳中和目标实现铺设一条数字之路。

(责编：曹淼、李源)

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