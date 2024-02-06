原标题：中国太保董事长傅帆：保险为民 推动养老金融高质量发展

2023年末，我国60岁及以上老年人口超2.9亿人，老年人口增速进一步加快，人口老龄化正成为我国面临的最突出的发展问题，并将在未来较长一段时间内对经济社会建设形成重大挑战。对此，从去年10月的中央金融工作会议，到今年1月发布的国务院办公厅1号文件，都将推动养老金融放在了重要位置。

近期，中国太保董事长傅帆以上海市人大代表身份参加上海市第十六届人民代表大会第二次会议。期间，傅帆就养老金融话题建言献策。傅帆指出，养老金融作为银发经济的重要一环，不仅具备养老金筹资和管理的功能，也有推动养老服务效能提升、带动养老产业发展的目标。傅帆从两个方面对养老金融发展提出建议。

在应对养老金结构失衡，提升企业年金积累方面，傅帆建议，一是制度建设方面，建立企业年金渐进式强制加入机制，让规模大、经营好的企业率先加入，再逐步向中小微企业推行，并在初期对有困难的企业提供适当补贴，提高参与积极性。二是税收优惠方面，对建立企业年金的企业，适当提高企业免税比例，减轻企业负担；对发行、管理、托管等企业年金业务的金融机构，对其取得的相关收入予以部分增值税和企业所得税减免。三是宣传推广方面，推动政府+市场化的多维宣传，采用类似于“惠民保”的推广模式，即利用政府公共服务平台和银证保等机构渠道开展推广。

在推动金融产品创新，打通产品、服务和投资闭环方面，傅帆建议，一是产品和服务方面，围绕老年人的切实需求，扩大个人养老保险产品范围，从年金、两全保险等扩展至重疾、护理、失能、终身寿险等保障产品；适当放开服务对接产品的范围限制，如针对纳入个人养老金产品目录的保险产品，允许提供健康管理服务。二是投资方面，鼓励保险等长期资金开展养老类REITS投资，并提供财税优惠支持；在养老产业投资政策上拓宽退出渠道，提升社会资本投资积极性；对重资产投资养老的企业，在项目入住率达到一定比例前的爬坡期，以税收减免或递延等方式缓解经营压力。三是平台和标准方面，开发统一的为老服务系统，并嵌入城市型公共服务平台；研究出台保险产品与养老服务相衔接的行业标准，可从部分城市开始试点，并逐步推广至全国，更好规范和推动“保险产品+养老服务”这一创新性跨界经营模式。

目前，中国太保已全方位参与养老金融发展，力争为构建养老金融生态贡献保险力量。养老金金融方面，做大养老金管理，为全国1万多家政府机关与企业提供企业年金、职业年金管理；做优商业养老保险，签发国内首张个人税延养老保单，推出专属商业养老保险和年金保险。养老服务金融方面，布局养老产业，在全国12城投建14个养老社区，储备床位近1.6万张；推进“百岁居”居家养老服务，已覆盖全国60个城市。养老产业金融方面，布局康养产业上下游，出资30亿元设立康复基金；以直接及间接股权方式投资国内头部护理服务供应商；搭建数字化医疗平台“太医管家”。

作为全国性大型国有保险金融机构，近年来，中国太保践行“国之大者”，坚定不移服务国家战略、人民美好生活，并取得了积极成效。

服务高水平科技自立自强，以科技保险为载体，持续为大国重器、电子科技、先进制造等领域提供风险保障，并通过保险资管产品等投资方式支持国家科技创新融资。助力打造可持续发展模式，坚持ESG发展理念，持续承保绿色保险业务，创新碳资产类产品，逐步扩大绿色投资规模。服务乡村振兴，持续承保农险产品，为超2000万农户次提供风险保障；长期支持中小微企业、个体工商户融资。参与多层次社会保障体系建设，形成“大病医保+基本医保+补充医保+长护险+惠民保+商业医疗险”的完整产品链，大病医保、长护保险分别覆盖1亿人和5000万人，“惠民保”项目覆盖1.2亿人。助力高水平对外开放，承保项目覆盖全球近120个国家和地区；连年服务进博会、服贸会等重要国际展会，以及杭州亚运会等重大国际赛事。

展望未来，傅帆表示，中国太保将一以贯之坚持金融的政治性和人民性。政治性上，切实加强党对金融工作的全面领导，不断厚植“金融报国”情怀，继续当好服务实体经济的“主力军”和维护金融稳定的“压舱石”。人民性上，坚持以人民为中心的价值取向，为服务人民美好生活持续贡献应有的力量。

(责编：董童、李源)

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