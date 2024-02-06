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我国水资源管理进一步从严从细

陈晨
2024年02月06日09:19 | 来源：光明日报
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原标题：我国水资源管理进一步从严从细

　　记者5日从水利部获悉，水利部日前制定印发《2024年水资源管理工作要点》，进一步明确从严从细管好用好我国水资源的实施步骤。

　　水利部水资源管理司有关负责人介绍，2024年水资源管理工作总的思路是以实施水资源刚性约束制度为主线，以维系良好生态和保障经济社会高质量发展用水需求为目标，坚持精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，控制水资源开发利用总量，强化取用水监督管理，持续复苏河湖生态环境，夯实水资源管理能力支撑，推动经济社会发展以水而定、量水而行，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水资源支撑，具体包括四方面举措。

　　一是控制水资源开发利用总量。强化河湖生态流量保障，强化地下水取水总量和水位双控，科学确定流域区域可用水量，突出做好大通河、沁河流域水量分配工作，将可用水量明确到具体水源，完善水资源刚性约束指标体系。

　　二是加强取用水监督管理。严格水资源论证和取水许可监管，强化违规取用水问题查处整改，完善取用水监测计量体系，研究制定取水计量设施保护和运行维护长效机制，加快推进农业灌溉机井“以电折水”取水计量，加快建立取用水领域信用体系。

　　三是持续复苏河湖生态环境。实施黄河流域水资源超载地区、临界超载地区和不超载地区分类管理，严格地下水超采区、禁采区、限采区取用地下水监管，深入推进母亲河复苏行动，实现漳河、滹沱河、汾河等26条河流全线贯通，有效提升53条河流生态用水保障条件，稳定白洋淀、七里海等9个湖泊生态水位，持续实施华北地区河湖生态补水，加强饮用水水源地安全保障监管，持续推进地下水超采治理，扎实做好生态环境保护水利有关工作。

　　四是夯实水资源管理能力支撑。抓好水资源管理法治建设，加快推进水资源管理信息化建设，完善水资源管理技术标准规范，深入推进用水权改革，积极推进水资源税改革，提升用水统计调查能力水平，做好水资源考核工作。

(责编：申佳平、杨迪)
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