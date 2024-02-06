原标题：证监会新闻发言人就股票质押有关情况答记者问

证监会官网截图

证监会新闻发言人5日就股票质押有关情况答记者问。

问：近期，上市公司大股东补充质押公告增多，请问市场整体质押风险如何？

答：2018以来，证监会会同有关部门持续推进股票质押风险化解，沪深两市股票质押整体风险明显下降。截至2月2日，两市股票质押市值占总市值的比重由2018年高峰时的10.51%降为3.38%，质押融资余额由2.69万亿元降为1.59万亿元，上市公司第一大股东质押比例超过80%的数量由702家降为227家。就今年以来的情况看，质押规模较去年年末还有所下降。

今年年初至2月2日，沪深两市共披露大股东补充质押公告106单，较去年同期确有一定增加。但是，补充质押是质押履约保障比例低于预警线（而非平仓线）的情况下，银行、券商等金融机构（质权人）为保障融资安全与股东（出质人）之间约定的保护性措施，不会导致强制平仓。同时，我们引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行。从沪深两市数据看，今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元，占市场日成交额的比重很小。

我们会密切监测，采取有力措施，防范股票质押风险。

(责编：申佳平、杨迪)

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