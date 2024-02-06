人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

天津“老字号”何以又新？

白佳丽
2024年02月06日09:21 | 来源：新华网
小字号

原标题：天津“老字号”何以又新？

　　春节前夕，习近平总书记到天津考察调研，前往天津古文化街，走进桂发祥十八街麻花、果仁张、泥人张、杨柳青年画等特色店铺，了解产品种类、销售和传统文化传承发展等情况，同店铺业主、员工和现场群众互动交流。

　　百年老街上，老字号、非物质文化遗产项目目不暇接，不仅承载着百姓记忆，更彰显着工匠精神与文化自信。近年来，随着时代发展，津门老品牌不拼年龄拼活力，正在寻求焕然新生的新机遇。

　　“一个好汉三个帮”：老字号变身“新网红”

　　“没想到习近平总书记能来我们店里，这是对老字号的肯定，也鼓舞着我们继续守正创新。”天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司工作人员宋俐凝，仍难掩见到习近平总书记的激动心情。

　　天津是一座很有特色和韵味的城市，近代以来工商业繁盛，留下许多耳熟能详的老字号。作为商务部首批认定的中华老字号企业，“条酥而不懈，馅溢而不散”的桂发祥十八街麻花被誉为“津门三绝”之一。

　　这是天津桂发祥十八街麻花文化馆内一景。新华社记者 孙凡越摄

　　老字号兴于“老”，也曾困于“老”：新品牌的冲击，消费群体老龄化，过度依赖本地市场……

　　单打独斗路难行，“抱团取暖”迎新生。不久前，由桂发祥打造的天津首家老字号集合店开门迎客，吸引了狗不理、耳朵眼、果仁张、杨柳青年画等老字号入驻，上海大白兔、北京全聚德天津首店也惊喜亮相。

　　“26家中华老字号、16家津门老字号店铺组团掀起国潮热，这叫‘一个好汉三个帮’，共同振兴老字号。”公司副总经理马天禄告诉记者，春节将近，集合店成了“新网红”，吸引了不少顾客前来“探店”。

　　顾客在天津老字号集合店内观看演出。新华社记者 赵子硕摄

　　近年来，从商务部到各地有关部门，都着力推动老字号创新发展，为国货“潮品”消费厚植商业基础。目前，全国老字号年营业收入超过2万亿元，在促进消费、产业升级、文化引领等方面都发挥着重要作用。

　　天津有丰富的老字号资源，现有72家中华老字号、183家津门老字号正在通过组团、跨界、联名开辟新赛道。刚刚过去的一年，天津老字号品牌郁美净“通网”，在电商平台上3天涨粉超百万，不少货品卖到脱销；山海关汽水与芦花海盐合作，推出的海盐西柚味汽水成功“破圈”……

　　“老字号寻求新流量，在传承文化价值的同时，创造出了更大的经济效益。”马天禄说。

　　“融入青少年成长”：老手艺“对味”新群体

　　“捏活人间百态”的泥人张是中国泥塑领域的代表之一，早在2006年就被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

　　“习近平总书记来古文化街时，我把自己最骄傲、最热爱的手艺现场展示给了总书记。”泥人张制作部师傅刘强说，“坚守工匠精神，创作出更多老百姓喜爱的新作品，始终是我们手艺人的使命。”

　　在天津古文化街，泥人张制作部的师傅刘强在店内工作。新华社记者 李然摄

　　为了让非遗传承发展得更好，早在十年前，泥人张传承人就开始走进校园，义务教授学生传统泥塑，引导和鼓励未来一代热爱传统文化、传承文化基因。

　　“非遗不能坐等年轻人的喜爱，而应主动拥抱更有活力的市场。”刘强的老师、泥人张第六代传承人张宇说，泥人张正努力融入青少年成长，同时，学生在创作中迸发的闪亮火花，也为泥人张传统泥塑带来新思路。

　　目前，我国共有各级非遗代表性项目10万余项，其中国家级非遗代表性项目就有1557项。商务部等5部门2月1日公布第三批中华老字号名单，正式认定382个品牌为中华老字号，全国老字号数量达到1455个，其中涉及非遗项目占比较高。

　　“文化是非遗的灵魂，加速构建多层次立体化保护传承和传播体系，培育起一批爱传统文化、懂传统文化的新群体，是时代赋予的新命题。”长期研究老字号的天津社会科学院副研究员张文英说。

　　“让年画不只是‘过年的画’”：老品牌树立新形象

　　提起存续400多年的天津杨柳青木版年画，怀抱红鲤鱼的胖娃娃形象就会浮现眼前。但长期以来，因产品单一、实用性不足，且销售时间有限，杨柳青年画难以激活新的消费群体。

　　近年来，杨柳青年画反其道而行之，让年画打破局限，不只是“过年的画”。

　　走进位于天津古文化街的杨柳青画店内，一对父子咨询着“数字藏品”如何购买，年轻的情侣在试背印有“年画娃娃”的帆布包。“凭借新技术应用与文创产品火爆，我们的销售额明显提升。”天津杨柳青画社社长刘岳说。

　　集年画保护、传承、出版、销售为一体的天津杨柳青画社，依托经数十年抢救性保护收集到的6000多块古版、2万多张年画，开发出了一批能够“全年走进百姓家”的文创产品，将记忆中的“胖娃娃”等经典元素印制在杯子、丝巾、挂件、瓷瓶上，用吉祥的寓意引领新国潮。

　　天津古文化街上的杨柳青画店内正在售卖丰富的文创产品。新华社记者 白佳丽摄

　　天津老字号的繁荣景象，正是我国老字号品牌守正创新发展的生动注脚。《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》提出，培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌；中华老字号被纳入全国创建示范活动项目目录；商务部等部门联合启动中华老字号示范创建工作、出台《中华老字号示范创建管理办法》；多地举办“老字号嘉年华”活动……近年来，从中央到地方大力推动老字号展现新面貌，培育壮大“百年老店”。

　　守住以人民为中心的“根”，传承优秀传统文化的“魂”，借好先进适用技术的“力”，历久弥新的“老字号”正绵绵不绝，生生不息。

　　“中国式现代化离不开优秀传统文化的继承和弘扬。我们将牢记习近平总书记的要求，加快创新发展，拓展更大市场，打造新时代的‘新形象’，在焕发非遗活力上继续发力。”天津杨柳青画社非遗传承人苏丽妍说。

(责编：申佳平、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会召开走访上市公司工作推进会：要远近结合、以点带面
　　人民网北京2月5日电 （黄盛）1月29日在北京召开的部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议提出，把推动上市公司业绩改善和投资意愿修复作为推动经济稳中求进、以进促稳、先立后破的重要举措。 为加快落实上述全国视频会议工作精神，证监会在2月4日召开了走访上市公司工作推进会。…
应对低温雨雪冰冻天气 他们坚守能源保供一线守护万家灯火
　　人民网北京2月5日电 （记者杜燕飞）连日来，正值春运返乡高峰期，我国中东部多个省份出现雨雪冰冻天气过程，各地能源需求大幅攀升。对此，各地各部门加大煤炭增产保供和天然气保供力度，发电机组应发尽发，加强电力线路及设施的巡检和应急融冰除冰工作，提高煤电油气供应能力，守护温暖回家路，确保百姓温暖过冬过节。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部