原标题：1克拉涨超10000元！春节前夕，这种宝石爆火

彩色宝石，也称有色宝石，最常见的有红宝石、蓝宝石、祖母绿等种类。随着春节临近，彩色宝石也迎来了销售旺季，部分高品质、大克拉的贵重彩宝价格跟去年同期相比已经翻番。彩色宝石的价格为何一路高涨？

广州市番禺区是国内最大的彩宝生产加工基地，当地一家彩色宝石加工企业负责人告诉记者，从2023年初到现在，市场需求一直非常旺盛，尤其是今年1月份以来，工厂接到了很多节前备货的订单，现在最大的难题是产能不够。

广东广州某彩宝裸石生产企业负责人 刘文辉：国内直播间的需求，占七成产能，这段时间工厂和直播间都在备货。蓝宝石(裸石)的价格涨幅最大，2023年跟2022年相比，有30%到50%的涨幅，现在的价格居高不下。

深圳水贝是国内最大的黄金珠宝交易集散地。在水贝的一家彩色宝石批发市场，记者看到了前来采购彩宝裸石的刘青，她告诉记者，因为彩宝的价格居高不下，采购难度明显增加。

广东深圳彩宝采购商 刘青：以前的价格现在已经配不到货了，精品小克拉的红宝石(裸石)，对比去年同期，价格涨幅在30%左右。精品的无烧蓝宝石(裸石)，以前1克拉的价格平均在1万元左右，现在大概在2万元以上，而且还不太好找。

春节前后是黄金珠宝的销售旺季，记者走访深圳多家珠宝门店了解到，从今年1月份至今，门店彩宝首饰的销量都有了百分之五十左右的增长。

广东省珠宝玉石交易中心市场总监 李志翔：广东省25%的彩宝原料，都从广东省珠宝玉石交易中心报关进口。这两三年，国际上彩色宝石原料价格，尤其是贵重宝石品类的价格，已经翻了一番。随着后续供应链的稳定，我们要理性看待上涨的过程。

彩宝饰品消费年轻化 时尚设计受青睐

在走访中记者了解到，跟以往相比，年轻人正在成为彩宝首饰消费的生力军。尤其是一些款式时尚、设计感更强的彩宝首饰深受年轻消费者青睐。

梁媛璐之前是一名珠宝设计师，近几年转行成为一名网络主播。她告诉记者，由于彩宝价格持续上涨，一克拉以上的彩宝首饰动辄都是几万元，所以很多珠宝企业都将一克拉之内的彩宝和珍珠、18K金等各种元素相融合，这使得彩宝首饰的设计感更强，也更具性价比，吸引了很多的年轻消费者。

广东深圳某珠宝企业直播主播 梁媛璐：我们会用一些碎钻、珍珠，还有18K金的工艺结合起来。像这个(宝石)分数的(彩宝首饰)，也就是50分到60分，客单价2000元到5000元，所以年轻人就非常能接受。他们也很喜欢像这样的设计，现在我们直播间的6到7成，都是20岁到35岁的年轻女性消费。

记者在走访中了解到，年轻一代已经逐步成为珠宝市场消费的新动力。珠宝企业敏锐地捕捉到年轻消费者的偏好，不仅在珠宝首饰设计上更贴近年轻群体，在色彩搭配上也更注重时尚感。

(责编：申佳平、杨迪)

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