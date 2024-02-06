李金磊

原标题：中国进一步优化营商环境 多部门再加力

建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，是应对经济下行压力、提振经营主体信心的重要举措。围绕进一步优化营商环境，中国各部门再出招。

破除地方保护和所有制歧视、解决一批法治化营商环境中的突出问题、加大涉企违规收费专项整治力度……在2月5日召开的国务院政策例行吹风会上，多部门介绍了优化营商环境的下一步工作安排。

“五个更好”解决企业痛点难点卡点

近日召开的国务院常务会议指出，要更加注重回应经营主体突出关切，加快建设全国统一大市场，加强宏观政策取向一致性评估，营造稳定透明可预期的政策环境。

国家发展改革委法规司司长孟玮表示，下一步，重点聚焦经营主体突出关切，采取有力措施，切实解决企业痛点难点卡点问题，着力做到“五个更好”。

一是着力破除各类不合理限制，更好维护公平竞争。二是着力完善顶层设计，更好保护合法权益。三是着力促进跨境投资便利化，更好扩大制度型开放。四是着力推动政务服务优化，更好推进利企便民。五是着力发挥先进示范作用，更好实现整体提升。

孟玮指出，针对仍然存在的各类“旋转门”、“玻璃门”，将进一步完善市场准入制度体系，推动市场准入效能评估全覆盖，创新完善招标投标体制机制，清理涉及不平等对待企业的法律、法规、规章、规范性文件，破除地方保护和所有制歧视。

针对法治化保障不够有力的短板弱项，她还表示，今年将重点围绕法治化营商环境，推动出台政策性文件，促进立法、执法、司法、守法各个环节同步发力，解决一批法治化营商环境中的突出问题。

司法部立法二局负责人郭启文表示，加快推动修改《反不正当竞争法》。针对经营主体反映较为突出的商业混淆、虚假宣传、商业贿赂、网络不正当竞争等问题，进一步完善反不正当竞争制度规则，加大不正当竞争行为违法成本，加强对各类经营主体合法权益的保护力度。

加大涉企违规收费专项整治力度

数据显示，截至2023年底，我国共有经营主体1.84亿户，新设经营主体3272.7万户，同比增长12.6%。新设企业1002.9万户，同比增长15.6%。

市场秩序是营商环境的核心要素，涉企收费问题关系企业核心利益，治理乱收费、乱罚款是为经营主体减负的重要举措。

市场监管总局登记注册局局长任端平指出，下一步，市场监管总局将加大涉企违规收费专项整治力度，全面推进严格规范公正文明执法，着力增强经营主体活力和内生动力，促进释放高质量发展动能。

其中，持续开展涉企违规收费专项整治行动。市场监管总局将把治理涉企乱收费问题作为优化营商环境的关键举措，把专项整治行动作为解决乱收费工作的重点，研究制定整治行动方案和预期成果清单，在为企业降本减负上抓出更大成效。

任端平还指出，研究制定“服务型执法”指导意见，推动各地出台“首违不罚、减罚”清单等制度规范。

“四个一”进一步激发民间投资活力

民间投资在全社会固定资产投资中占比较高，是民营经济发展的重要物质基础。进一步优化民间投资环境，增强企业投资意愿，至关重要。

孟玮透露，国家发展改革委将重点做到“四个一”，也就是用好一个新平台、建好一个项目库、实施一个新机制、畅通一个好渠道，力争通过这“四个一”进一步激发民间投资活力。

去年9月，国家发展改革委建立了全国统一的向民间资本推介项目平台，截至今年1月末，已吸引民间资本参与项目1591个，总投资规模19808亿元。国家发展改革委将持续做好这项工作，畅通项目信息获取渠道，吸引更多民间资本参与到国家重大项目建设中来。

国家发展改革委将实施一个新机制，规范实施政府和社会资本合作。

据悉，国家发展改革委将抓紧出台特许经营管理办法、特许经营方案编写大纲、特许经营协议范本等配套文件，搭建政府和社会资本合作项目信息系统，做好统筹指导，切实拓宽民营企业参与基础设施投资的空间，最大程度鼓励民间资本参与政府和社会资本合作项目。

(责编：申佳平、杨迪)

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