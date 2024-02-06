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山西数据流量谷揭牌成立

韩荣
2024年02月06日09:26 | 来源：科技日报
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原标题：山西数据流量谷揭牌成立

　　2月上旬，记者从山西转型综改示范区获悉，山西数据流量谷日前揭牌成立。这标志着被誉为“数据要素第一园”的山西数据流量生态园发展取得新突破，实现物理空间和产业模式的双重升级。

　　山西转型综改示范区相关负责人表示，此次山西数据流量生态园由“园”升“谷”，带来的是数据要素价值的全面释放、精准高效的全链招商、稳扎稳打的项目落地，以及创新多元的人才培育。

　　2020年10月，山西数据流量生态园落地山西转型综改示范区。该生态园聚焦以数据为关键要素的数字经济，通过市场化产业化手段创新打造数据要素价格洼地，形成规模以上数据要素流通交易。同时，生态园以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流，不断汇聚数据要素价值创造的新业态、新模式、新产业，逐步发展成为“全国数据要素第一园”。

　　作为全国首家以数据要素为驱动的数字经济园区，山西数据流量生态园运营三年来结出了丰硕成果：数据要素流通交易规模突破39亿元，拉动入园企业累计营收超305亿元；吸引718家数字经济企业入驻，培育专精特新企业27家，培育“四上”企业49家；带动大学生就业逾1万人……

　　未来，山西数据流量谷将突出“数据要素×科技创新引领，算力算法支撑”两大特色，致力于从“数据要素”向“数据—算法—算力”三要素协同升级，重点培育智造经济业态，推动数字经济做大做强。预计到2025年，山西数据流量谷将集聚2000家数字经济企业，辐射带动10万人就业，数据要素流通交易规模达到100亿元，数字经济增量规模超1000亿元，成为高质量发展的强力引擎。

(责编：申佳平、杨迪)
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