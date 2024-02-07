原标题：“新春出境游 外币零钞贴心换”交行北京市分行助您龙年出境乐无忧

龙腾盛世，喜迎春来。2024年春节将迎来长假期，“去哪玩”成为备受关注的热点话题。随着春节出境游高峰的临近，为满足广大市民境外出游小额消费需求，交通银行北京市分行特别推出了“新春出境游 外币零钞贴心换”活动，助力首都市民轻松出行、欢度新春。

据悉，交通银行北京市分行于1月24日在全辖网点为广大市民提供美元、欧元、英镑、日元、韩元、新加坡元、泰铢、澳大利亚元、加拿大元、港币等常用币种、多种面值的外币零钞兑换服务。无论是计划前往欧洲、美洲还是亚洲等地区旅游的客户，都可以在该行轻松兑换到所需的外币零钞。市民可通过手机银行、交通银行北京市分行微信公众号、客户经理、网点现场或网点电话等方式了解详情。

在交通银行北京市分行营业部，市民王先生正在柜台办理外币兑换，春节期间他计划和全家人一起到境外旅游。不一会儿的功夫，王先生就拿到了“心仪”的小面额外币零钞。王先生表示：“国外很多地方只能用现金支付，多带些零钱是非常有必要的。以前从银行取的一般都是大面额的外币，不方便也不安全。这次在交行取到了零钞，可以放心出行了。”

优质服务源于专业，贴心服务出自细节。交通银行北京市分行通过外币零钞兑换“小服务”，彰显国有金融机构“大担当”，用便民金融服务传递浓浓温情，受到了客户的广泛好评。未来，该行将继续发挥跨境金融服务专业优势，不断提升惠民、便民服务能力和水平，以实际行动践行金融为民初心，全力为首都市民提供更多便捷、高效、优质的金融服务。

（来源：北京日报客户端）

(责编：董童、李源)

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