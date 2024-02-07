原标题：冬寒有尽 归家有期！中国联通全力守护春运旅客归乡团圆

律转鸿钧，四序递迁。随着新春临近，各地务工人员陆续踏上回乡之旅，而中东部地区近日却遭遇大范围持续性雨雪冰冻天气，局部地区降雪具有极端性。面对春运高峰遇上复杂天气，中国联通积极开展春运网络保障，全力守护春运旅客归乡团圆。

风雪不足惧 联通回家路

在遭遇16年来最强暴雪冻雨的湖北，寒风呼啸，大地铺白，竹木挂冰，宜昌联通在各交通枢纽及路线进行了充足准备，成立客户感知提升保障专班，组建了3支春运保障测试小组，他们爬雪山测试，攀基站除冰，手持油锯砍竹障树障……力保春运期间网络畅通。在湖北咸宁，中国联通对沿线高铁小区进行了二载波扩容操作，更好地适应用户激增的网络需求。在湖北恩施，张南高速（宣咸段）隧道于近日正式通车，高速全线跨越武陵山区绝壑溶洞，地形地质条件复杂，恩施联通克服重重困难，于60天内建设12个站点、28皮长公里传输线路，于春节前抢通高速4G/5G网络建设，让旅客在客运大巴上能够提前给家里打上一通“回家电话”，告诉父母“快到家了”。

随着2024年第一场降雪的来临，红墙黛瓦的西安一夜间银装素裹，为了让归家的路更安全，西安联通下辖的120个营业厅践行一线窗口高品质服务承诺，提前部署风雪天气应对措施，制作好地滑标识，并为到厅客户提供暖气、热水等暖心服务。面对长安区西尧村因降雪发生的信号故障，西安联通立即冒雪出发，在凛冽寒风中完成了西尧村光模块的更换，保障返乡人员通信通畅。

上网“不堵车” 畅行无卡顿

今年春运期间，自厦门始发开往北京、上海、南京等方向的部分16节车厢“长编组”高铁列车开设了“遛娃舱”，供带娃家庭使用。福建联通也用网络默默保障着这群小乘客乘坐过程中的通讯和定位需求，确保小乘客们的安全万无一失。在厦门站，在车厢内实测下行平均速率可达300Mbps，上行均值速率可达100Mbps。“很多小乘客是戴着电话手表独自在这节车厢体验旅程的，我们一定要确保信号稳定，不受列车高速移动和外部恶劣天气的影响，让他们随时随地都能与父母通话。” 福建联通工作人员介绍道，“春运期间，福建联通累计对省内高铁测试优化高铁里程2502公里、高速里程4654.8公里，完成1430个测试路段优化，还运用了高铁高速特性参数优化、SFN基站优化等‘黑科技’提升网络质量与用户感知。”

据统计，人口已达世界大都市标准的北京，今年春运期间进出京客流预计达4988万人次，是当之无愧的“最热门的出发城市”。为做好春运重保，北京联通提前部署网络资源扩容、现场摸排测试、应急响应预案、信号优化提质、指标实时监控和故障隐患排查等举措，已完成北京15个高铁车站和2个国际机场的现场测试工作，累计完成扩容基站19个，修复故障13处，部署应急通信车7辆。目前已在北京站、北京南站、北京朝阳站、北京西站、首都国际机场、大兴国际机场等十余个交通枢纽实现5G网络覆盖，满足旅客多样化上网需求。在铁路与民航运营方面，北京联通通过车站和机场的5G室内分布基站，利用5G网络大带宽、低时延的优势，实现高清视频监控与图像回传、客流轨迹分析、内部专网通信，助力春运保障工作安全平稳有序开展。

青连铁路作为我国“八纵八横”综合运输沿海通道的重要组成部分，被称为“一条划时代的发展之路” “中国东部最美沿海铁路”。为确保该线路旅客旅程期间网络畅通，山东联通加紧开展高铁配套网络建设，新增5G站点162处，目前已全部开通。至此，在原有10条5G覆盖的高铁线路的基础上，完成山东联通高铁5G覆盖的最后一块拼图，实现高铁全覆盖，充分保障春节期间大规模旅客流动的网络需求。山东联通工作人员介绍道:“我们提前组织完成了22次线上模拟测试、52项健康检查、11903个小区资源容量评估以及51个质差小区处理等多个环节的工作，对17个主要高铁车站及10条高铁线路进行了细致的测试与调优，对发现的231个问题及时定位并进行优化调整，确保用户在高铁相关的各种场景下都能享受到优质通信服务。”

服务提效能 情暖寒冬路

东北三省均为边境省份，也是劳务输出大省,在迎来新春佳节的同时，也将迎回无数在外打工的游子。为保障过境返乡人员良好用网感知，辽宁江汉联通提前开展全网主备倒换测试、健康检查及现网巡检与隐患排查，并对巡检出的问题及隐患及时进行整治。面对春节期间返乡人口暴增，用网人数激增的情况，吉林联通在第一时间采取通信保障措施，对交通枢纽、商业购物区、文旅景区等10类重保场景，实时巡检排查基站4422次，处理网络隐患问题32处，解决License告警475个，扩容小区137个，临时调配基带板卡11个，新增RRU设备18台，保障网络安全平稳运行。黑龙江联通提前组织全网巡检和隐患排查，对重要网元、冰雪旅游景区的无线网络进行扩容，加强网络运行监控和故障抢修，确保春节期间广大游客和返乡人员的通信需求。

龙年将至，广州将举行各区花市、烟花汇演、无人机表演等系列迎春活动，各大旅游景点也将迎来客流高峰。在广州南站西出发平台，广州联通已早早架设好应急通信车，对进站口区域进行网络补强，确保春运往返人员的通信畅通。“今年春运广州市客流量同比2023年大幅增长，局部区域出现短期客流量激增的情况，对网络承载能力提出了一定的挑战。春运期间，广州联通驻守在广州南站及附近的通信保障一线人员共有50人，24小时随时响应，过年期间也将时刻待命，做好春运应急保障工作。”广州联通专项保障队伍负责人周俊表示。目前广州联通已组织415人、109台巡检车辆、5台应急保障车辆，在重大活动开展期间每日进行值班、巡检，落实应急通信保障工作。

在各地进行网络保障的同时，中国联通10010客服热线也在春节期间全力保障话务服务，并充分发挥集约化优势，运用大数据分析能力科学部署，构建跨域话务支撑机制，全力以赴保障春节期间全国各地客户热线服务畅通无阻。

满星辰，万家宁；灯火起，共团圆。中国联通将全力守护每一位返乡人员的回家之路，也祝愿每一位游子平安返乡，归途坦荡。

(责编：董童、李源)

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