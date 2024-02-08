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全国秋粮收购超1.4亿吨 粮油市场供应充足运行平稳

2024年02月08日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京2月8日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局最新发布，截至目前，全国主产区各类粮食企业累计收购秋粮超1.4亿吨，整体收购进度大体在七成左右。

秋粮是全年粮食生产的大头。2023年，我国粮食生产克服了局部地区洪涝干旱等灾害影响，粮食总产量再创历史新高，达到总产量69541万吨，比2022年增加888万吨，粮食供应充足、库存充实，为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。

秋粮主要品种包括稻谷、玉米、大豆，按上市时间排序，先是南方稻谷，然后是华北玉米，最后是东北的稻谷、玉米和大豆。目前，东北、华北地区秋粮正在集中上量，进度在六成左右；南方旺季收购已基本结束。

“随着春节临近，农民售粮意愿增强，各类企业采购积极性较前期明显提高，收购进度有所加快。”国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成表示，将督促地方加强收购统筹组织，适时发布市场供求、收购进展、价格变化等信息，引导农民合理把握售粮时机，错峰有序售粮。同时，加强农户庭院储粮技术指导，保障储存安全。

春节临近，国家粮食和物资储备局表示，各地要强化产、购、储、加、销全链条协同保障，统筹推进粮源调度、加工、储运、销售等各环节工作。加强终端消费保障，丰富粮油产品花色品种，增加名、优、特、新产品投放，更好满足广大城乡居民消费需求。

“接下来，将重点部署春节期间粮油市场保供稳价工作，加强粮源组织调度，引导主产区与主销区特别是大中城市完善产销对接机制，加强跨区域联动保供，强化粮油市场运行动态监测，确保粮油市场供应充足、运行平稳。”唐成说。

(责编：申佳平、吕骞)
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