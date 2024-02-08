春运期间，北京一高速公路上车流不息。

【长知识】

记者 华 凌

交通运输部预测，今年春运期间全国高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次，自驾出行占比将突破8成。

正因为很多人打算自驾回家过年，所以有关“高速公路上行车如何更省油”的话题受到关注。有人说“车速越快越省油”，真是这样吗？

中国汽车维修行业协会常务副秘书长底彦彬告诉记者，“车速越快越省油”的说法是不对的。他介绍，汽车在行驶过程中，当速度达到一定数值时，会有一个最低油耗。这个行驶速度被称为经济时速。

当汽车行驶速度低于经济时速时，发动机负荷较小，燃烧不充分，油耗较大。当汽车行驶速度高于经济时速时，发动机进气阻力较大，油耗将显著增加。

底彦彬介绍，决定一辆车经济时速的因素有很多，包括车辆类型、驾驶条件、发动机效率等。“不过，一般来讲，家用轿车的经济时速一般都在60公里至90公里之间。”他说。

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第78条规定：高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过每小时120公里，最低车速不得低于每小时60公里。

针对春运自驾出行，公安部门给出以下建议。一是自驾车辆出行，应提前了解有关部门发布的交通路况信息和交通安全提示，合理安排出行时间和路线。二是高速公路行车，要保持安全车距，行经拥堵、缓行路段，不要随意穿插，切勿占用应急车道。三是农村道路行车，遇急弯陡坡、长下坡、临水临崖道路，要减速慢行。

(责编：王仁宏、章斐然)

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