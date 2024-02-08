科技日报讯 （记者陈曦）记者2月6日从天津港保税区获悉，该区企业凯普林携手嘉泰激光、柏楚电子发布了全球首台雷霆100kW超高功率切割设备。

据介绍，雷霆100kW超高功率切割设备不仅与上一代产品相比效率倍增，强化了在超厚板领域的加工优势，而且还打通了超厚板加工壁垒。该产品有望在超厚板领域实现对等离子、火焰等产品的全面取代，大幅提升激光加工速度和作业效率，为工业制造提供更强切割能力。

北京工业大学教授王璞认为，激光加工功率提升到100kW量级，说明国产厚板切割市场前景广阔，尤其在超厚板领域，有很大的开拓空间。“雷霆100kW超高功率切割设备问世，彰显了国内龙头企业优秀的技术创新能力，从核心材料、核心技术到核心器件，均实现了创新突破。”王璞说。

作为国家级高新技术企业、首批工信部专精特新“小巨人”企业，凯普林一直坚持自主研发和创新，专注于解决行业厚板切割难题。2023年9月，公司正式推出雷霆系列产品。该系列产品功率覆盖12kW到100kW，具有高集成、高功率、高亮度和长铠缆的“三高一长”特色，为工程机械、钢结构、船舶制造、能源电力、轨道交通等高端制造领域的超厚板切割，提供了更多优质解决方案。

“随着传统制造业转型升级以及激光技术和应用的不断拓展，激光加工行业迎来了新的变革、机遇与挑战。企业应进一步向‘专、精、特、新’转型，持续加强激光领域关键核心技术的攻坚突破，开拓更多的激光应用场景。”中国光学学会激光加工专业委员会秘书长陈超说。

天津港保税区坚持“党建引领 共同缔造”理念，贯彻落实“制造业立市、制造强区”战略，助力企业打造科技创新增长引擎，为区域技术创新和产业发展提供有力保障。

(责编：王仁宏、杨迪)

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