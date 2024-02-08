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更年期能无限推迟？数学模型给出答案

2024年02月08日10:02 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京2月7日电 （记者张梦然）女性更年期能无限推迟吗？数学模型给出肯定答案。美国犹他大学数学家开发的一种新模型显示，通过将女性自己的卵巢组织移植回体内，或可无限期推迟更年期的到来。该技术已成功用于恢复癌症患者的生育能力，研究论文发表在最近的《美国妇产科杂志》上。

　　当一个女孩出生时，其卵巢约有百万个被称为原始卵泡的微小结构，每个卵泡都包含一个卵细胞。随着女孩长大成人，大多数卵泡都会死亡，每个月只有一个卵泡能存活下来排卵。当原始卵泡所剩无几时，女性就会进入更年期。

　　研究人员表示，人们希望推迟更年期，很大程度上是为了生育；但也有观点认为卵巢功能正常，有益于女性健康。这是因为已发现更年期与许多健康问题有关，如心血管疾病、骨密度问题、肥胖等。让卵巢功能保持更长时间，可能会延缓甚至防止这些问题的发生。

　　在最新的这项跨学科研究中，来自美国科罗拉多大学医学院的卵巢生物学家、耶鲁大学的统计学和数据科学教授，以及耶鲁医学院生殖科学教授通力合作，以期回答一个一直以来没有答案的问题：更年期究竟能推迟多久？

　　为此，研究团队使用了数学建模。根据关键数据点，他们开发出一种类似“在线计算器”的模型。

　　模型预测结果显示，一种卵巢组织低温保存和移植技术，可显著延迟更年期。譬如，一位卵巢储备量处于中位水平的女性，在她25岁时将其25%的卵巢皮质进行低温保存，移植后卵泡存活率如能达到40%，其更年期可推迟约11.8年；若卵泡存活率能达到80%，则可推迟15.5年。通过多次重复移植相同数量的组织，更年期的到来可以被进一步推迟。

　　研究人员表示，还可用新技术设法将卵泡存活率提高。如能提高到80%，再进行3—6次手术，则可能将更年期推迟47年。这意味着对于30岁以下的女性来说，完全阻止更年期到来或成为可能。

(责编：王仁宏、杨迪)
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