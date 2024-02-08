科技日报巴黎2月7日电 （记者李宏策）目前，小型卫星在进入太空后如何保持动力仍面临技术挑战。法国一家初创公司开发出一种基于离子喷射推进技术的发动机，适用于重量为10—150公斤的小型卫星，有望使小型卫星长期保持在轨，并能在卫星寿命终结时助其脱离轨道。

近年来，小型卫星的数量成倍增加。然而，如何让这些卫星在太空中制动、保持轨道高度、规避碎片或主动脱离轨道，一直是技术难题。

Ion-X是一家由法国国家科研中心孵化的初创公司。Ion-X首席执行官托马斯·希里亚特解释说：“在强电场作用下，涂有燃料的固体尖端能高速释放离子，产生推进力。”

希里亚特指出，这项技术已经实现小型化，并能够搭载到太空设备上。Ion-X的发动机看起来像一个10立方厘米的普通方块，其中一面覆盖着数以万计的纳米级尖端，能够以极高的速度释放离子，从而实现推力。如果该发动机连续工作1小时，可以在太空中将一个重达20公斤的卫星抬升500米的高度。

希里亚特表示，该技术提供了很好的推力与续航比，在加载不到1升燃料的情况下，可拥有3—5年的续航时间。其使用的液体燃料可在室温下运行，每次任务成本低于1000欧元。

(责编：王仁宏、杨迪)

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