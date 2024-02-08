记者 刘 霞

在历史的长河中，工具的使用在促进人类文明、文化和经济发展方面发挥了至关重要的作用。火、印刷机、计算机和互联网等工具是人类关键创新中的一小部分，却将人类的技能和思维推向前所未有的水平。世易时移，人工智能（AI）成为这个工具箱中的最新成员。AI不仅是未来的技术，它已渗透到人类生活的方方面面。

美国《福布斯》网站最近的报道指出，真正的革命可能来自人类智力与AI携手，二者协同共进跳一场“圆舞曲”，激荡出混合智能。混合智能代表人类和机器智能相结合的新前沿领域，其未来不仅仅是AI技术的进步，更是打造人类和机器之间合作的全新范式。

深层次的融合与互补

混合智能是人类和AI的强强联合。混合智能结合了人类的创造力、直觉和情感智慧，以及AI的高速计算、数据处理和自动化能力。

虽然AI擅长在受控环境中执行精确且定义明确的任务，并利用特定数据集进行工作，但它的范围有限。AI无法解决许多问题，这些问题需要考虑人为因素来进行决策、规划。AI也难以完成创造性任务和适应动态环境，很难进行自我调整。此外，它们还缺乏“常识”。

反观人类，虽然AI和机器学习在理解复杂模式方面优于人类，但当数据集中存在一些噪音、歧义或出现意外情况时，人类智能更具优势。与人类相比，AI需要大量数据进行训练，而人类可从有限的实例中进行学习。

混合智能将AI技术的分析和自动化能力与人类智能相结合，形成了一项强大的技术，而不仅仅是各部分的简单相加。混合智能不仅是AI辅助人类，它是一种更深层次的融合和互补。普华永道公司的调查显示，67%的高管认为混合智能是AI的未来，也将改变许多行业的“游戏规则”。

提升人类认知和创意水准

在医疗保健领域，混合智能正在不断提高诊断准确性和治疗效率。医生可借助AI系统对大量病例进行快速分析，找出潜在的疾病风险，为患者提供个性化的诊疗建议。然而，医生并不仅仅依赖于AI系统的结果，他们还会综合自己的专业判断，以及与患者的互动，对这些建议进行评估、权衡，制定出相应的诊疗方案。

在金融领域，混合智能正用于更细致、复杂的风险评估过程。例如，摩根大通公司的一个平台使用机器学习来解释商业贷款协议。这项任务之前每年需要36万小时的工作量。如今，该平台可以快速提供初步分析结果。金融专家随后对分析结果进行审查，提出最终方案。

AI也在增强人类的创造力。艺术家可通过与AI合作，创造出前所未有的艺术作品，突破人类想象的边界。“AI虚拟艺术家”（AIVA）是一款基于AI的音乐创作软件，可为游戏、视频、商业广告等创作背景音乐。AIVA创造出的作品通常需要人类作曲家进一步提炼和丰富，实现了AI产生的思想和人类创造力的完美融合。

在科研领域，“AI驱动的科学研究”已成业界共识。AI将带来科研范式的变革和新的产业业态。研究人员可利用AI进行大规模数据分析，加速创新进程，为人类探索未知领域提供强大支持。在此基础上，利用大型语言模型驱动的“协同科学家”横空出世，助力研究人员搜索化学文献并设计实验方法，在人类的指导下制造分子。

混合智能的“触角”并不囿于高精尖的科研和创意领域，它正日益成为人们日常生活的一部分。以智能家居为例，亚马逊Alexa或谷歌家居等AI助手正与人类输入相集成，以创造更个性化、更高效的生活环境。这些AI工具可从人类的偏好和日常生活中学习，调整房间内的光线和温度，甚至能根据可用食材提供食谱。

隐私等伦理问题需关注

混合智能是人类与AI携手共进，实现协同增效，而非机器取代人类。

在很多情况下，AI可帮助人类减轻繁重的工作负担，让人类有更多时间去关注更高价值、更具创造力的任务。而人类则可为AI系统提供指导和监督，确保其遵循道德和法律规定，避免潜在风险。

例如，在制造业领域，AI驱动的机器人主要处理重复性任务，人类工人专注于质量控制和问题解决。这种转变不仅提高了效率，而且可减少单调的任务，从而提高员工的满意度。在客户服务领域，由AI驱动的聊天机器人处理日常事务，将更复杂的问题转交给人类。这种“并肩作战”不仅提高了效率，也能体现人性关怀。

当然，这种转变也带来一些挑战。员工需与AI协同工作，因此其数字技能也亟待提升。

此外，混合智能还提出了伦理问题，特别是在数据隐私和决策权方面。随着AI更深地融入生活和工作，制定明确的指导方针和道德标准刻不容缓。专家们一致认为，就像驾驶汽车必须配备安全带，人工智能技术也需要规则。

(责编：王仁宏、杨迪)

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