人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年1月份工业生产者出厂价格降幅收窄

2024年02月08日10:12 | 来源：国家统计局网站
小字号

2024年1月份，受国际大宗商品价格波动影响，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比下降0.2%，降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点；工业生产者购进价格同比下降3.4%，降幅收窄0.4个百分点，环比下降0.2%，降幅与上月相同。

一、1月份工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降3.0%，降幅比上月收窄0.3个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.23个百分点。其中，采掘工业价格下降6.0%，原材料工业价格下降2.3%，加工工业价格下降3.1%，降幅均有收窄。生活资料价格下降1.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.29个百分点。其中，食品价格下降1.0%，衣着价格上涨0.1%，一般日用品价格持平，耐用消费品价格下降2.3%。

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格下降7.0%，燃料动力类价格下降6.7%，农副产品类价格下降5.8%，化工原料类价格下降5.7%；黑色金属材料类价格持平；有色金属材料及电线类价格上涨1.5%。

二、1月份工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.17个百分点。其中，采掘工业价格上涨0.2%，原材料工业价格下降0.2%，加工工业价格下降0.3%。生活资料价格下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.05个百分点。其中，食品价格下降0.1%，衣着价格下降0.2%，一般日用品价格持平，耐用消费品价格下降0.4%。

工业生产者购进价格中，农副产品类价格下降1.0%，燃料动力类、化工原料类价格均下降0.8%，建筑材料及非金属类价格下降0.1%；黑色金属材料类价格上涨0.8%，有色金属材料及电线类价格上涨0.3%。

附注

1.指标解释

工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数（Producer Price Index for Industrial Products， 简称PPI）和工业生产者购进价格指数。

工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。

工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。

2.统计范围

工业生产者出厂价格统计调查涵盖40个工业行业大类、1300多个基本分类的工业产品价格；工业生产者购进价格统计调查涵盖9大类、800多个基本分类的工业产品价格。

3.调查方法

工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法，涉及全国4万多家工业企业。

4.统计标准

工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）。

5.数据说明

由于“四舍五入”原因，有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。部分分类或行业价格变动幅度较小，按“四舍五入”保留1位小数后涨跌幅为0，在表述价格变动情况时视为持平。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
南方地区降雪和冰冻天气趋于结束 中国气象局：警惕可能引发的次生灾害
　　人民网北京2月7日电 （欧阳易佳）中国气象局今日召开2月新闻发布会，国家气象中心副主任张恒德在发布会上介绍，1月31日以来，我国中东部地区出现低温雨雪冰冻天气，大部地区降水量显著偏多、气温偏低。8日，南方地区此次降雪和冰冻天气趋于结束，但湖北、湖南、安徽等地需警惕气温升高融雪融冰可能引发的次生灾害。…
新春走基层 ｜春节不打烊 他们用心守护乡村电力安全
　　春节临近，一年一度的马陵山新春灯会即将举办，葛浩和同事忙碌在灯会布展现场，敷设电缆、安装开关、调试送电…… 6年前，葛浩被江苏省委组织部选派至瓦窑镇大山村任第一书记。任职期间，他扎根百姓，田间地头里，经常能看到他亲自指导村民安全用电的身影。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部