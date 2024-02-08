本报记者 葛孟超

近年来，中国银联联合商业银行、支付机构及供销总社等，聚焦积极服务“三农”，持续优化农村地区支付受理环境，提供多种涉农综合解决方案，建设农村数字普惠金融网，助力推进乡村全面振兴。

在山东寿光年总产30亿公斤、种植面积达70万亩的蔬菜生产基地，中国银联的数字化金融服务实现“精准滴灌”，为农业经营主体的“购、销、存”产业链注入动能。

传统农产品收购以手工记账、现金结算为主，为解决收购商携带大量现金下乡效率低、风险大等问题，中国银联联合银联商务、农商行，推出农产品收购平台，为寿光蔬菜生产基地的农业经营主体提供支付结算、订单管理、电子对账、数据增信等一体化服务，并协调金融机构推出针对农业经营主体和农户的信贷服务。

“农产品一卖出去，钱很快就能入账！”寿光菜农张润生说，有了农产品收购平台，蔬菜交易方便多了。目前，该平台在寿光已累计拓展商户2000余户，涉及农户近8万户，使用银联解决方案的蔬菜合作社、大棚蔬菜种植户覆盖率分别达90%、96%。

农产品收购平台不仅将金融服务延伸到蔬菜的种植、销售全链条上，还将交易数据转化为“信用资本”，为农户提供信贷服务支持。此外，平台还为农业农村、商务、统计等部门提供生产环节的交易数据，在助力政府部门制定指导政策的同时，加强农业产业链信息化建设，助力农业高质量发展。

随着移动支付快速普及、农村支付门槛不断降低，中国银联联合商业银行、农村信用社等机构，完成县域农村地区超过2000万个商户码牌布放；同时，联合100多家银行在普惠金融服务点开通助农取款业务，让农民便捷取款。2022年6月，中国银联联合中国建设银行推出了二维码助农取款服务，农民扫一扫“裕农通”服务点的二维码即可取款。

去年，中国银联联合地方农业主管部门、商业银行等建设金融惠农数字营业厅，将金融科技能力和综合服务向广大农村地区延伸，并发布了服务聚合输出、普惠服务引流、“普惠服务+数字银行”等应用模式。通过发挥自身科技优势，中国银联为惠农数字金融服务在农村地区落地提供了基础技术和平台支撑，提升了惠农金融服务的可得性和覆盖面。

《 人民日报 》（ 2024年02月08日 10 版）

(责编：董童、章斐然)

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