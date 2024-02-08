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神州租车：多举措解决痛点 让消费者感受关怀

2024年02月08日12:57 | 来源：人民网
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近日，由工业和信息化部科技司、消费品工业司、中小企业发展促进中心主管的中国企业品牌研究中心（Chnbrand）发布2024年（第十届）中国顾客推荐度指数SM（C-NPS)品牌排名和分析报告。在本届榜单中，神州租车以最高得分再度问鼎汽车租赁行业第一名，连续三年排名第一。

C-NPS，全称为China Net Promoter Score，是中国首个顾客推荐度评价体系，企业产品或服务的现有顾客当中积极推荐者的比例减去贬损者的比例，即为净推荐值。该指数于2015年首次推出，旨在反映消费者愿意向他人推荐企业产品或服务的程度。

汽车租赁企业的核心产品是汽车，汽车品质的优劣直接决定了消费者对一家汽车租赁企业认可度的高低。据神州租车相关负责人介绍，该公司为保证旗下车队品质，采取了多项措施：一是持续上新。2023年共投放新车7万台，2024年继续加码，目前车队大部分为一年内新车。二是强化维保。在全国48座城市设有维修厂，且全部自营，对车辆全生命周期进行科学自主管理。三是功能“加码”。根据消费者反馈，不断将如倒车雷达、ETC设备、雪地胎等设备和部件添加到车辆上，让消费者感受到关怀和温情。

此外，神州租车积极融入新型消费趋势，推出“滑雪随心租”“暖冬随心租”等系列产品，以直播特惠的方式满足消费者的个性化消费需求。

同时，该负责人还表示，为确保消费者租车时的安全感，神州租车在门店、车辆和人员三个维度上采取全国直营，确保收费透明、标准统一和服务规范。例如，双信用免押可免去消费者后顾之忧，租车更省心；24小时门店和无接触自助取还，简化取还车流程；7×24小时客服热线和道路救援，可以让消费者遇到问题可以第一时间得到解决。

(责编：董童、李源)
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