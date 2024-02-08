原标题：兴业银行践行“千万工程” 绘就万千乡村振兴新画卷

农历新年来临之际，浙江省湖州市南浔区菱湖镇文化礼堂里年味十足，“村晚”、家宴、结婚喜事……一场接一场的活动，让村民们应接不暇。农村文化礼堂，是浙江的一大文化特色，更是“千村示范、万村整治”工程在浙江开花结果的产物。

探其背后，离不开兴业银行的金融支持与助力。2022年，湖州凌硕农业发展有限公司响应“千万工程”号召，拟收购湖州南浔区菱湖镇25个乡村礼堂特许经营权，将其打造成为乡村“五星级酒店”。兴业银行杭州分行第一时间对接，实地调研走访，最终为项目投放了2.7亿元贷款，确保25个文化礼堂改造升级顺利推进，进一步丰富乡村精神文化生活。

日前，《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》发布，这是党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件。兴业银行认真贯彻落实中央一号文件精神，学习运用“千万工程”经验，推进机制创新、产品创新、服务创新，因地制宜助力打造各具特色的乡村振兴样板，为富美乡村建设注入更多金融活水。截至2023年末，兴业银行涉农贷款余额突破6600亿元。

筑牢粮食安全“压舱石”

种业是农业的“芯片”。在我国重要农作物种子繁育基地海南，近3万个农作物新品种通过南繁获得，占到全国审定新品种的70%以上。种子研发科技含量高，具有高附加值、高资本投入的特征，由于研发风险高，研发企业普遍存在轻资产、无传统抵质押物等特点，面临融资难问题。

海南九圣禾农业科学研究院有限公司是海南省农业产业化重点龙头企业。为支持企业研发，兴业银行运用“技术流”评价体系，着重考察企业知识产权数量和质量、发明专利密集度、科研团队实力、科技资质、科技创新成果奖项等科技创新能力，为企业发放2200万元贷款，全面支持研发、生产、销售等各环节资金需求。

从种业安全到粮食安全，兴业银行金融服务已覆盖从种业研发、土地流传、种植、仓储加工、流通等全产业链环节，以金融之力守护粮食安全，持续提升金融服务质效。

在福建，兴业银行与福建省农业农村厅联合推出“兴业惠粮贷”金融服务方案，面向福建省内农户、家庭农场、农民合作社、农业企业、农业社会化服务组织等种粮及从事粮食生产、流通、服务各环节的各类主体，提供最高500万的信用额度，并给予优惠贷款利率。

在中原粮仓河南，兴业银行积极围绕粮食收储做好资金支持，推出粮食储备专项贷款，做到“仓等粮、钱等粮”，确保“一手粮、一手钱”，全力守护百姓的“粮袋子”。首笔业务落地至今已历经了7个年头。7年来兴业银行始终坚持“早部署、早行动”的方针，发挥专业优势，不断下沉重心，已累计为河南省内粮食收储企业提供粮食储备专项贷款近30亿元。

为产业振兴注入新动能

“我们的腊肉，自己熏制，安全放心，色泽金黄，口感咸香，嚼劲十足，现在直播间下单满4斤、送6大袋萝卜干哟……”衡阳市聚味宝盆食品有限公司的直播间里，主播一边切腊肉一边与粉丝互动，吸引着大量腊肉爱好者下单购买。

随着直播带货的兴起，企业也面临幸福的烦恼——生产跟不上销售，亟需扩大规模，但资金不足让企业负责人张先生十分着急。兴业银行了解到企业情况后，立即派人上门调查，为企业量身定制服务方案，开辟绿色通道，简化业务流程，迅速为企业发放了800万元助农贷款，解决了企业资金缺口，推动企业得以及时扩大生产，单日销量突破60万元，年销售额超过2亿元。

乡村振兴，产业兴旺是关键。2023年8月，兴业银行建立金融特派员工作制度，让金融特派员去政府做金融顾问、给企业做财务顾问，搭建起金融机构与政府、企业、乡村以及群众之间的桥梁，致力于打通金融助力乡村产业振兴的“最后一公里”，因地制宜探索具有兴业特色的金融服务模式。

在苏州，兴业银行苏州分行与苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会签署了全面战略合作协议，兴业银行金融特派员的“铁脚板”跑遍了阳澄湖大闸蟹行业协会各会员单位。“在兴业银行资金支持下，我们可以引进先进的养殖技术和设备，进一步提升养殖水平和效率，让大闸蟹量更大质更好，效益也更好。”今年1月初，兴业银行苏州分行金融特派员张家炜多次前往苏州市阳澄湖现代农业产业园特种水产养殖有限公司，调研企业融资需求及水产养殖等情况，为企业提供5000万元授信支持，做好企业发展的金融后盾，受到企业负责人的好评。

农产品批发市场是当前我国农产品流通的主渠道和主业态，一端连接田间地头，一端连接千家万户的饭桌，在衔接产需、促农增收、保供稳价等方面发挥重要作用。兴业银行出台专项政策指引，创新金融服务模式，支持农产品批发市场建设，助力“菜篮子”工程稳步发展。

在湖北，2023年11月，具有“农产品集散航母”之称的首衡城（湖北首衡国际农产品交易中心）正式投运，兴业银行为项目提供贷款超22亿元，全力支持农产品批发市场建设，保障华中超级“菜篮子”按时完工。

与此同时，为解决传统农批农贸市场存在的集约化程度不高、工作量大、缺乏统一规划等弊端，兴业银行开发了“智慧农批系统”，为市场管理方和市场内商户提供数字化解决方案，助力市场转型。

产业要兴旺，龙头企业是关键。兴业银行充分发挥“商行+投行”优势，持续加大对农业龙头企业的金融支持，提高产品适配性，有效带动农业上下游产业链健康发展，引领乡村产业振兴跑出加速度。

在甘肃，近期兴业银行兰州分行作为联席主承销商，为国家农业产业化重点龙头企业——甘肃亚盛（实业）股份有限公司承销8亿元乡村振兴票据，助力企业做大做强，有效带动牧草种植发展和农牧民增收。

据介绍，目前兴业银行已建立涵盖重点现代农业产业园、重点优势特色产业集群、农业产业化重点龙头企业的现代农业金融服务体系，探索“龙头企业+农户”等金融服务模式，加大对区域一体化农业集团以及食品加工龙头企业产业链的金融支持，有效带动农民增产增收。

脱贫不脱帮扶

福建省南平市政和县地处闽北山区，是中央苏区县和革命老区，经济发展一度处于“省尾”，曾是福建省23个省级扶贫开发工作重点县之一。如今的政和县百业兴旺。

这背后离不开兴业银行长达10多年的帮扶。作为唯一一家根植福建的全国性股份制银行，兴业银行自2012年起挂钩帮扶政和县，“输血”“造血”并举，累计捐资近5000万元，发放贷款超过10亿元，历经八年共同奋斗，2020年4月政和实现“脱贫摘帽”。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活新奋斗的起点。兴业银行严格落实“四个不摘”要求，坚持践行目标不变、政策不变、队伍不变、考核不变“四个不变”的公开承诺，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2022年底，兴业银行政和支行正式开业，成为兴业银行服务政和县发展的新支点。支行成立后，积极服务政和县经济社会发展，通过红色合伙人共建活动、设立“金融科特派工作服务站”等，促进银企融合发展和服务乡村振兴。

作为国内系统重要性银行，兴业银行始终坚持以人民为中心的发展思想，成立由“一把手”挂帅的“金融扶贫成果巩固与乡村振兴工作领导小组”，设立一级部门乡村振兴部，绘制高质量服务乡村振兴“规划图”和“路线图”，以高质量的特色乡村振兴金融服务促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

(责编：董童、李源)

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