据光大银行官方消息，2月7日该行召开全行落实城市房地产融资协调机制专题会议，传达贯彻国家金融监督管理总局专题会议精神，就落实城市房地产融资协调机制相关工作进行再动员、再部署。

光大银行表示，全行要将思想和行动统一到党中央的形势判断和决策部署上来，进一步提高对建立城市房地产融资协调机制重大意义的认识，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照金融监管总局专题会议要求，主动参与城市房地产融资协调机制相关工作，责无旁贷支持房地产市场平稳健康发展。

光大银行将全面发挥“房地产融资协调机制工作专班”统一领导作用，持续完善机制流程，全面及时掌握各地区、各分行实际情况，切实解决存在的问题，打通业务堵点。各分行要立即行动，主动对接协调机制，及时评审协调机制推送的项目名单，提高授信审批时效，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，做到“应满尽满”，促进金融与房地产良性循环。

据悉，光大银行制定了落实城市房地产融资协调机制工作方案，从组织领导、配套政策、协同机制、尽职免责、营销对接等八个方面提出18项具体举措，将城市房地产融资协调机制落到实处。截至2月7日，光大银行已有29家分行对接当地协调机制小组并取得房地产项目“白名单”，批复项目20个，授信金额107.5亿元。

下一步，光大银行将继续践行中管金融企业使命担当，矢志履行金融服务职能，精准聚焦房地产企业合理融资需求，加快推进房地产融资协调机制落地见效，为促进房地产市场平稳健康发展贡献光大力量。

(责编：董童、李源)

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