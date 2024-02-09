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释放新潜能 春节消费市场持续升温动力足

王绍绍
2024年02月09日09:04 | 来源：人民网
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春节来临，消费市场活力持续释放，各地纷纷开足马力，紧跟消费热点，多措并举营造良好氛围，释放消费潜力，提供优质服务，更好满足消费者多样化需求。

四川开启新春年货购物节暨天府旅游美食节，同步在重庆、三亚设分会场，采取1展3城、线下线上融合方式举行；为搭建农业产销对接平台，加快建设农业强区，2024年榆林市榆阳区第二届年货节将先后在西安、北京、榆林三地开展线下展销活动，并通过线上线下同步向大众推介好产品……各大电商平台、线下商超纷纷启动年货节活动，激发“年货经济”消费潜力，为春节消费旺季再添助力。

此前召开的全国商务工作会议强调，要在2024年推动消费持续扩大，完善市场和流通体系。以“消费促进年”为主线，办好各类促消费活动。激发消费潜能，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，推进服务消费品质升级。

“新年伊始，各地出台了密集有效的措施，政策红利将进一步凸显，有助于助力全年经济稳定增长、高质量发展不断实现。”业内专家表示。

预测数据显示，预计2024年春节假期销售高峰将更加集中，返乡、探亲、出游热将带动各城市的消费市场，出行、冬季户外运动、车品等相关商品购买需求增加，预计在特定时间段内，这些品类商品的消费将持续增长；节庆、礼盒类商品增长明显。

北京、无锡、株洲等地发放新一轮面向汽车、家电、普惠型、文旅专用消费券，此外，郑州通过多家电商平台投放2500万元电商消费券，采用叠加满减惠利群众方式，线上线下联动融通新消费场景，打造消费新生态，满足消费者节日消费需求。

“促消费增收入，宏观经济政策方面，可以通过财政手段比如发放消费券来拉动消费。”中国人民大学经济研究所联席所长杨瑞龙认为，通过发放消费券，可以增加居民的收入和消费者的信心，进而带动居民的消费热情。

国家统计局近日发布数据显示，2024年1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国居民消费价格环比上涨0.3%，已连续两个月上涨，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.2%；食品价格上涨0.4%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，下一步，要大力发展数字消费，加强部门协作，支持直播电商、即时零售等新业态新模式健康发展，推动传统商业数字化改造，加快生活服务数字化赋能，结合节庆开展网络主题促销，打造数实融合消费新场景，激发数字消费活力。

随着春节前市民对各类农产品需求的增长，电商平台和商超平台纷纷加紧部署节日市场保供稳价促消费。一些电商平台明确表示，20多种主要蔬菜在春节期间不会涨价。此外，还有多家平台承诺，春节期间的商品不会涨价。

“今年春节，消费者接触内容场景的时间增加，时段在延长，一定程度上有利于直播电商平台的销售。”上海财经大学数字经济系教授、数字商务研究中心主任崔丽丽表示。

近段时间，随着哈尔滨的出圈爆火，多地文旅局借着热度纷纷花样揽客，宣传当地特色，吸引更多游客前来旅游，推动文旅行业发展。

福建武夷山、安徽黄山、西藏布达拉宫等知名景区均推出半价、免票的冬春优惠政策；重庆、河南、湖南、湖北等文旅邀请明星为家乡做宣传；广西打出“水果招牌”，推出6大水果主题旅游精品线路……

飞猪平台数据显示，今年春节假期的预订节奏较去年提前近10天，节前预订高峰区间为近两周。根据目前的预订情况来看，上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、哈尔滨、重庆、西安、武汉等是假期出游热门目的地。

“以文旅消费牵动餐饮、购物、体育等服务消费稳步增长，既可有效促进国民经济企稳回暖，也能更好满足人民日益增长的美好生活需要。”中国社会科学院旅游研究中心主任宋瑞表示。

2023年底召开的中央经济工作会议强调，要着力扩大国内需求，激发有潜能的消费。

“展望2024年，在居民收入、消费意愿逐步向好的趋势下，叠加促消费政策继续发力，消费恢复基础将不断巩固，有助于消费企稳。”中国民生银行首席经济学家温彬表示。

(责编：乔业琼、章斐然)
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