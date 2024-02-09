为积极贯彻落实住房城乡建设部、金融监管总局联合下发的《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》以及国家金融监督管理总局1月26日、2月6日专项会议精神，中信银行总行党委全面部署、分行专班高效落实，“争分夺秒”对接地方融资协调机制，精准支持房地产项目合理融资需求取得实效。

高度重视，全面对接。中信银行党委于2月4日召开党委会专题研究并制定工作方案；2月7日，按照金融监管总局最新会议精神，召开全行落实城市房地产融资协调机制专项会议，全面部署相关工作。会议要求，全行要对协调机制及金融监管总局专项会议精神深刻理解、高度重视、坚决执行，迅速、主动与各级协调机制对接，“件件有着落、事事有回应”，务必将工作落到实处。截至2月9日，中信银行所属37家分行、各二级分行已分别成立由“一把手”行长为组长的专项小组，与各省级、辖内各地级及以上城市协调机制实现了直接对接，积极参与协调机制组织的各方会商。

专人专岗，快速评估。据介绍，截至2月9日，中信银行共获取协调机制推送项目872个，按照总行“全力以赴做好协调机制推送项目评估、落地、沟通、反馈”的具体工作要求，各分行采取“一项目一小组、小组内有专人”的工作方法，按照市场化、法治化的原则对推送项目迅速评估，使用绿色通道快速审批，齐心协力保障项目落地，及时向协调机制反馈结果，推动质效取得了各地协调机制的一致认可。

创新方法，高效落地。在总行党委的推动部署下，各地分行充分发挥专业能力，克服困难、创新方法，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求。其中中信银行福州分行为晋江嘉玥“青云阙”项目提供开发贷款2亿元，促进项目开发建设。在收到属地协调机制推送的项目清单后，福州分行逐个项目细致研究，按工程进度确定推进时间表。通过总、分行，前、中、后台的统一协作，迅速与企业确定融资方案，使用绿色通道仅耗时5个工作日即实现了项目融资的审批和落地，得到了属地协调机制和企业的高度认可，为辖区内协调机制的推动起到了良好的示范作用。

中信银行成都分行为存量项目新增融资0.35亿元，提振市场信心。成都空港兴城东升街道48亩项目为成都分行存量项目，前期已投放金额1.2亿元。临近春节，成都分行在协调机制的牵头下，详细分析项目进展、制定资金封闭管理计划，为项目新增投放0.35亿元开发贷款专项用于发放农民工工资，缓解了项目节前的支付压力，提振了市场信心。

中信银行苏州分行满足企业合理的展期诉求，保障项目正常运行。苏州境雅四季花苑项目为苏州分行的存量项目，前期已提供融资支持近15亿元。在属地协调机制的推动下，苏州分行针对当前的市场情况及企业诉求，将项目销售前景与还款计划进行了合理匹配，按照“金融十六条”相关要求调整还款计划，保障项目的正常销售和资金使用，用实际行动践行“不抽贷、不断贷、不压贷”。

全面服务，不止于“名单”。中信银行响应政策号召的同时，对于协调机制推送名单外的项目仍积极予以支持，“服务不止于名单”。

在1月24日中国人民银行、金融监管总局联合发布《关于做好经营性物业贷款管理的通知》后，中信银行立即行动，优化并下发全行《经营性物业贷款管理办法》，组织各地分行响应政策号召，依法合规开展业务。中信银行重庆分行反应迅速，成立由分行行长任组长的攻坚小组，仅用10个工作日即完成了重庆北城天街43亿元经营性物业贷款的审批、放款，起到了良好的市场示范效果。

中信银行表示，下一步将持续做好协调机制相关工作，继续贯彻落实各项金融支持房地产政策，全力以赴保障落地质效，责无旁贷的支持房地产市场平稳健康发展。

(责编：董童、李源)

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