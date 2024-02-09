铁路等部门守护春运平安顺畅出行路
2024年02月09日18:29 | 来源：新华网
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新华社北京2月9日电（记者樊曦、韩佳诺）9日除夕，春运进入第15天。辞旧迎新之际，铁路、电力、民航等部门积极行动，强化安全管理和服务保障，努力为旅客守护平安顺畅出行路。
来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，2月9日，全国铁路预计发送旅客830万人次，加开旅客列车979列，节前客流高峰已平稳度过。2月8日，全国铁路发送旅客1244.6万人次，铁路运输安全平稳有序。
除夕当天，中国铁路上海局集团公司增开去往湖北、湖南、长三角等方向的旅客列车239列，最大限度满足旅客出行需求；中国铁路北京局集团公司北京站、北京西站在候车厅设置“新年打卡点”和“心愿墙”，在“京铁爱心”服务区挂灯笼、贴年画，在热烈的节庆气氛中迎送旅客；中国铁路南宁局集团公司南宁客运段在南宁开往北京西的“刘三姐号”Z6次列车上推出“流动年夜饭”，邀旅客共同贴春联、包饺子、迎新年。
电力和民航方面，南方电网贵阳供电局持续推动春运保供电工作，对辖区内20余户春运重点保供电场所的电力设施开展专项检查维护，涵盖火车站、地铁站、客运站、机场及沿线相关供电线路，全力为春运安全用电“保驾护航”；郑州机场组建“我帮您”志愿服务队，在值机区域、问询台、登机口区域共17个点位增设流动问询人员，助力旅客春运出行更便捷。
(责编：王静、岳弘彬)
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