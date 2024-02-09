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市场监管总局部署加强春节期间特种设备质量安全监管

2024年02月09日19:22 | 来源：新华社
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记者2月9日从市场监管总局获悉，市场监管总局近日部署开展了特种设备和重点工业产品质量安全监管工作，要求加强春节期间低温雨雪冰冻天气特种设备安全监测预警，切实加强特种设备和重点工业产品质量安全监管，防范遏制重特大事故和重大影响事件发生。

质量安全监管工作主要包括：督促企业针对冬季供暖锅炉、热力管道、燃气管道等特种设备加强日常检查；做好对大型游乐设施、客运索道、旅游观光车辆及人员密集场所电梯等特种设备监督检查，做好重大节庆和重大活动特种设备安全保障，深入开展特种设备安全专项整治行动，保障特种设备安全平稳运行；紧盯燃气用具、烟花爆竹、“一老一小”用品、电动自行车和冬季取暖用品等重点民生产品，以及液化石油气、成品油、电线电缆等关系公共安全的高风险产品，加强质量安全监管；强化城镇燃气质量安全监管，加大网售产品监管力度，压实企业质量安全主体责任。（记者赵文君）

(责编：王静、岳弘彬)
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