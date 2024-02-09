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开年首月我国人民币贷款增加4.92万亿元

2024年02月09日19:23 | 来源：新华网
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新华社北京2月9日电（记者吴雨）中国人民银行9日发布的金融统计数据报告显示，2024年1月份我国人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。专家认为，开年首月贷款保持稳定增长势头，对实体经济的资金支持力度稳固。

中国人民银行的数据显示，1月末，人民币贷款余额242.5万亿元，同比增长10.4%。分部门看，1月份，住户贷款增加9801亿元；企（事）业单位贷款增加3.86万亿元，其中中长期贷款增加3.31万亿元。

“经济延续回升向好态势，企业开年信贷需求较强。”招联首席研究员董希淼认为，开年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，中国人民银行及时宣布降准和下调支农支小再贷款、再贴现利率释放政策利好，并通过公开市场操作继续保持流动性合理充裕，有效提振了市场信心。

记者了解到，1月末绿色贷款、普惠小微贷款增速分别在30%、15%以上，均明显高于全部贷款增速。同时，1月份不少银行企业贷款利率和个人住房贷款利率延续稳中有降态势，有效激发了信贷需求。

从货币供应看，1月末，广义货币（M2）余额297.63万亿元，同比增长8.7%。在去年同期高基数背景下，保持了合理增速。同时，狭义货币（M1）余额69.42万亿元，同比增长5.9%。

另外，1月份，我国人民币存款增加5.48万亿元，同比少增1.39万亿元。其中，住户存款增加2.53万亿元。

社会融资规模是比较全面反映金融支持实体经济的总量性指标。同日发布的社融数据显示，1月末我国社会融资规模存量为384.29万亿元，同比增长9.5%。1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。

专家表示，社会融资规模在去年同期高基数的基础上，继续保持同比多增，说明金融体系支持实体经济力度稳固。

(责编：王静、岳弘彬)
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