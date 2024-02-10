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“上天入地”过大年丨距地球约400公里的天宫年夜饭

2024年02月10日08:55 | 来源：新华社
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原标题：“上天入地”过大年丨距地球约400公里的天宫年夜饭

　　除夕之夜

　　即便是身处太空

　　也少不了年夜饭

　　饺子、桂花芝士年糕、八宝饭

　　还有寓意“十全十美”的十大菜肴

　　这些都是地面科研人员

　　为正在太空出差的

　　神舟十七号航天员乘组精心准备

　　由天舟七号货运飞船送过去的

　　在神州大地张灯结彩辞旧迎新之际

　　神舟十七号航天员乘组

　　特意穿上了喜庆的“祥云服”

　　贴上了春联

　　挂起了灯笼

　　把中国人自己的“太空家园”装扮得年味儿十足

　　春节期间

　　3名航天员的各项训练和工作也有序进行

　　为不久之后的太空出舱任务

　　和大量的科学实验任务进行充分准备

　　记者：李国利

　　终审：张立红

　　编辑：姜子炜 侯帮兴 王浩程

　　新华社新媒体中心

　　新华社军分社

　　联合出品

(责编：乔业琼、杨迪)
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