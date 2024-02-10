“上天入地”过大年丨距地球约400公里的天宫年夜饭
2024年02月10日08:55 | 来源：新华社
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原标题：“上天入地”过大年丨距地球约400公里的天宫年夜饭
除夕之夜
即便是身处太空
也少不了年夜饭
饺子、桂花芝士年糕、八宝饭
还有寓意“十全十美”的十大菜肴
这些都是地面科研人员
为正在太空出差的
神舟十七号航天员乘组精心准备
由天舟七号货运飞船送过去的
在神州大地张灯结彩辞旧迎新之际
神舟十七号航天员乘组
特意穿上了喜庆的“祥云服”
贴上了春联
挂起了灯笼
把中国人自己的“太空家园”装扮得年味儿十足
春节期间
3名航天员的各项训练和工作也有序进行
为不久之后的太空出舱任务
和大量的科学实验任务进行充分准备
记者：李国利
终审：张立红
编辑：姜子炜 侯帮兴 王浩程
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联合出品
(责编：乔业琼、杨迪)
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