原标题：“上天入地”过大年丨距地球约400公里的天宫年夜饭

除夕之夜

即便是身处太空

也少不了年夜饭

饺子、桂花芝士年糕、八宝饭

还有寓意“十全十美”的十大菜肴

这些都是地面科研人员

为正在太空出差的

神舟十七号航天员乘组精心准备

由天舟七号货运飞船送过去的

在神州大地张灯结彩辞旧迎新之际

神舟十七号航天员乘组

特意穿上了喜庆的“祥云服”

贴上了春联

挂起了灯笼

把中国人自己的“太空家园”装扮得年味儿十足

春节期间

3名航天员的各项训练和工作也有序进行

为不久之后的太空出舱任务

和大量的科学实验任务进行充分准备

记者：李国利

终审：张立红

编辑：姜子炜 侯帮兴 王浩程

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新华社军分社

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(责编：乔业琼、杨迪)

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