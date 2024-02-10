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新春走基层｜除夕夜，那些科研实验室的灯火

2024年02月10日09:02 | 来源：新华网
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原标题：新春走基层｜除夕夜，那些科研实验室的灯火

年末岁首，神州大地喜迎新春。

就在万家团圆的除夕夜，有这样一群科技工作者，分处祖国大江南北，却共同坚守在科研岗位。他们，有的为大科学装置平稳运行“保驾护航”，有的为研发高端国产装备争分夺秒，有的为守护人民健康默默奉献。

集体坚守 不断擦亮“中国天眼”

贵州平塘，群山环抱的“中国天眼”FAST时刻接收着来自宇宙深处的射电信号。除夕夜，总控室里一派忙碌景象，FAST测量与控制工程师孙纯和70余名同事各司其职。

凭借超高的灵敏度，“中国天眼”让我国科学家站在了人类视野的最前沿。但是，“中国天眼”的日常维保工作复杂而充满挑战。

“这是我第五次在单位过年。”孙纯说，大家一起在食堂包饺子，吃顿热热闹闹的年夜饭。随后便回到各自岗位，监测设备运行、整理观测数据。

因为这群人的坚守，“中国天眼”年观测时长超过5000小时，使用效率持续提升。

“看到‘中国天眼’取得一项又一项世界级发现，感觉一切奋斗都是值得的！”FAST运行和发展中心常务副主任、总工程师姜鹏说，随着“中国天眼”运行效率持续提升和观测数据不断累积，我们有信心取得更多科学成果。

争分夺秒 让锦屏大设施早出成果

四川大凉山腹地，地下2400米深处的锦屏地下实验室灯火通明。从事液氙探测暗物质研究的上海交通大学PandaX实验组正在工作。包饺子、看春晚，短暂放松后，他们就又投入到科研中。

“液氙探测器不久前进行了升级，总共要灌装900立方米纯水，年后才能完成，需要每天24小时有人值守。”PandaX实验组现场负责人、上海交通大学副教授黄俊挺介绍。

2023年底，中国锦屏地下实验室二期极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施（“锦屏大设施”）投入科学运行，这是世界最深、最大、最“纯净”的极深地下实验室，为暗物质、中微子、核天体物理等前沿课题研究提供一流实验环境。

春节期间坚守在这里的，还有来自清华大学、四川大学等高校的科研团队。

“在液氙探测暗物质领域，国际科研团队竞争激烈，我们想要取得更好的实验结果，就必须分秒必争！”黄俊挺说。

加班加点 研发全球最大LNG运输船

上海，东华科技大厦，中国船舶集团沪东中华造船（集团）有限公司LNG（液化天然气）技术研究所的办公区，副所长王忠强和团队还在加班加点，开展27.1万方LNG运输船的设计工作。

这是迄今全球开发设计的最大型LNG运输船，它一次运输的天然气，可满足470万家庭一个月的用气需求。

大型LNG运输船是运输零下163摄氏度LNG的“超级冷冻车”，是国际公认的高技术、高附加值船舶，被誉为造船工业“皇冠上的明珠”。

“与目前世界主流的17.4万方级别LNG运输船相比，27.1万方LNG运输船的单船运输能力将提升约56%，运输经济性大幅提升。”王忠强说。

据介绍，沪东中华目前已累计交付各类LNG运输船（装备）40多艘，目前手持LNG运输船订单近50艘。

“2024年计划交付7至8艘大型LNG运输船，必须抢时间！”王忠强说。

持续攻关 打造国产高端医疗设备

湖北武汉，中国科学院精密测量科学与技术创新研究院，周欣团队的李海东副研究员和同事们正在加紧研制新一代多核MRI（磁共振成像）装备。

调试仪器设备、监测实验动物情况、分析扫描数据……除夕夜的工作节奏和平时并无二致。

“在与国际同行的竞争中，任何滞后都可能导致机遇的丧失，必须以时不我待的紧迫感持续攻关，不断进行装备创新，加快抢占科技制高点。”李海东说。

MRI装备是用于健康监测、疾病诊断的高端医疗设备，具有重要的医疗和科研价值。然而这项装备研发难度极大，长期以来，我国高度依赖进口。

近年来，周欣团队攻克了多个关键核心技术，成功研制了全球首个可用于气体成像的临床多核MRI系统，使肺部空腔影像诊断由“不可看”到“看得清”。目前，该装备已在10余家三甲医院开展临床示范应用。

“团队正在努力提升装备性能，在目前开展肺部检测的基础上，还将进一步用于脑部检测。”李海东说。

监测病原 守护人民健康

北京，小汤山脚下，中国疾病预防控制中心传染病预防控制所，实验室管理处处长、中国疾控中心副研究员侯雪新像平时一样，进行长达2个小时的安全巡视。

“人会休假，但病毒不会放假。”侯雪新说，春节期间人员流动大，作为疾控工作者，我们绝不能有半点松懈。

目前，中国疾控中心园区内运转着P3、P2实验室，开展传染病防控研究，同时还保藏着重要的病原微生物资源。确保疾控实验室正常运行，能够及时处置疫情，是保障团队的岗位职责。整个春节期间，各专业实验室均有专家值守。

每个春节，这里的很多人都通过手机和家人守岁。“我们无怨无悔，为万千家庭守护健康，就是职责所在！”侯雪新说。（记者张泉、顾天成、欧东衢、薛晨、宋晨、李恒）

(责编：乔业琼、杨迪)
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