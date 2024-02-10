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新春走基层|“单王”阿园和“店花”阿群的幸福回响

2024年02月10日09:08 | 来源：新华网
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原标题：新春走基层|“单王”阿园和“店花”阿群的幸福回响

一手抱着粉嘟嘟的毛绒兔，一手捧着喜庆的火红色花束，春节前夕，江苏常州的“外卖宝宝”霏儿蹦着、跳着，跟着爸爸李园园、妈妈杨合群搬进了69平方米的新家。

2019年，外卖员李园园带着6个月大的女儿霏儿送外卖，因“外卖宝宝”甜甜的一笑迅速走红网络。从此，一家人的奋斗故事备受网友关注。

“举行一个小小的搬家仪式，在家里吃一顿火锅，日子红红火火。”李园园利索地摆放着碗筷，招呼着刚从贵州远道而来的岳父岳母，杨合群则在厨房里将一条腌满红辣椒的鱼下了油锅。

今年34岁的李园园是安徽省砀山县人，身姿矫健，皮肤黝黑，8年前，经熟人介绍辗转来到江苏常州打工，从事外卖配送行业。

在外卖行业刚刚兴起的年代，李园园骑着一辆电动车，走街串巷，风雨无阻。“第一天跑下来收入有六百多，当时就来劲了。”回想起初来常州时的青涩模样，李园园说，“当时没谈对象，除了睡觉就是工作，基本每天我都是区域内的‘单王’。”

缘分来得很快，2017年，“单王”李园园在一家冒菜店取餐时，与在店里打工的“店花”杨合群一见钟情。“我们店的饭菜其他外卖员不愿意送，只有他一直守在我们店门口等着订单。”杨合群说，“他当时穿着一条破洞牛仔裤，但人看着很老实。”

外卖员阿园爱上了收银员阿群，一个是“单王”，一个是“店花”，两个来自农村的年轻人上演了一段“常州爱情故事”。

然而，他们的爱情故事并非一帆风顺。2019年，5个月大的女儿霏儿得了小儿肺炎，高烧超过40℃，当时一家人挤在不到10平方米的出租屋里，手头并不宽裕，给女儿治病成了当时家里的最大开销。

为了贴补家用，妻子刚休完产假就去附近菜市场找了一份卖肉的工作，可这样一来女儿就没人照顾了，李园园思前想后决定带娃送外卖。

热水、奶瓶、纸尿裤、湿纸巾，女儿霏儿开启了随爸爸的“送餐之旅”。上午，小小的霏儿待在外卖保温箱里，和爸爸一起穿行在城市的大街小巷；临近中午，霏儿被送到菜市场，交给妈妈照看。

“孩子这么小就跟着我，很心疼。每次出门我都做好防护不让她冻着、吹着。”不论送餐地在哪，李园园都把女儿带在身边，“要确保她在我的视线范围内，尽我所能保护好她。”

奋斗就有回报，3年前，夫妻俩攒够首付，在常州市天宁区买了一套二手房。前年，女儿霏儿也顺利上了幼儿园。今年，他们赶在春节前将自家房子装修一新。

落脚、成家、生子、买房，从没房没车没存款开始奋斗，从“移动摇篮”到搬进新家，尽管一路艰辛，但“单王”阿园和“店花”阿群在奋斗中也有了幸福的回响。（记者毛俊、李雨泽、黄培锋）

(责编：乔业琼、杨迪)
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