原标题：新时代中国调研行之看区域·京津冀篇｜把港口“搬”到雄安——天津港服务雄安新区便捷“出海”

春节前夕，位于河北雄安新区朱各庄产业园内的河北雄安百荟供应链管理有限公司比平常更加忙碌。这家公司主营餐桌、餐椅、茶几等家具的跨境电商业务，经天津港发往美国。

“这几天发货量增加了30%，通过天津港出海，快捷高效，能按时交到客户手里。”正在赶一批订单的公司总经理李福金忙得抬不起头。

天津港到雄安新区只有约两百公里，是距离雄安新区最近的世界级港口。雄安新区成立以来，作为京津冀海上门户的天津港便靠前服务，服务雄安新区建设和周边经济发展。

事实上，早在雄安新区成立之初，天津市与河北省便签署推进雄安新区建设发展的战略合作协议，持续加强两地深化合作。港口服务也随即进入雄安新区。

2019年，天津港正式成立雄安新区服务中心。“这是一个纽带，一头牵着港口，一头牵着雄安新区的企业。”天津港内陆服务营销网络河北区域总部总经理高远，多年来一直将精力放在服务当地企业身上。

雄安新区服务中心设有港口业务服务窗口、船公司、报关行、订舱公司、拖车公司、铁路运输企业、拼箱公司、货运代理公司等。“相当于把港口搬到了雄安新区。”高远说。

不少企业在家门口便“吹”到了海风。申报、订舱、出货……2月7日一早，河北雄安百荟供应链管理有限公司外贸专员赵子溪打开电脑，登录数字跨境服务平台，为价值4万美元的两货柜家具申办出口手续，仅1小时便拿到了天津港的相关单证。

这家公司的出口货物一直从天津港发货。李福金介绍，以前办理出口手续需要在多个系统操作，报关、报税、退税等都得一步步、一级级协调沟通，最快也得3天时间。随着两地深入协同发展，如今坐在办公室点点鼠标，1至3小时就能全部搞定。

卖家轻松了，买家也方便了。雄安新区一家包装材料企业购买的纸浆一直通过天津港转运，在港口卸货后12小时就运到了自家车间。“我可以随时咨询通关问题、掌握通关状态，很多手续家门口就能办，方便、便宜！”这家企业老板说。

海关服务也同步跟进。天津海关部门梳理出从运输工具抵港到放行提离的各个节点，建立海关联络专员，全方位指导企业享受船边直提、汇总征税、预约通关等便利，企业通关物流成本大大下降。

依托雄安新区服务中心的辐射作用，2023年天津港-雄安新区绿色通道操作量超1.1万标准箱，服务中心设立以来共有4万多箱货物通过天津港出海。从汽车零部件等工业品到农副产品等，雄安新区及周边的货物有了便捷出海口。

今年1月，雄安综合保税区（一期）顺利通过国家联合验收组验收并揭牌，天津港雄安新区服务中心也正式签约入驻。

签约仪式上，天津港集团总裁焦广军说，天津港将充分利用“雄安新区+自贸试验区+跨境电商综试区+综合保税区”四区叠加政策优势，进一步扩大辐射覆盖面，更好服务雄安新区高质量发展。（记者王井怀、秦婧）

(责编：乔业琼、杨迪)

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