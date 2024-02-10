原标题：新春走基层丨跨越“山海”的团聚

“一起包饺子啦！”2月6日晚，随着工作人员的一声吆喝，大家急忙洗手围在一起，有的擀面皮、有的拌馅，动作快的人已经包出了三五个“小元宝”……位于浙江省舟山市岱山县的鱼山岛连日来风雨交加，海岛上寒风凛冽。但在浙江鼎盛石化工程有限公司的食堂里，30多名孩子跨越“山海”来到鱼山岛上，与父母团聚，把这里变成了“温暖的家”。

拥有国内首个“离岛型”石化基地——舟山绿色石化基地的鱼山岛犹如“钢铁丛林”，无数管道连接着储罐、高塔和锅炉，全年不间断炼制原油，生产各类化工产品。这个春节，鼎盛公司有1100名员工需在岛上坚守，服务基地正常运行。

浙江鼎盛石化工程有限公司党支部副书记李光明说，为缓解员工思乡情绪，公司不仅特意邀请了部分员工家人上岛过年，还安排了写春联、包饺子、吃团圆饭、观影春节档等10多项新春活动，在公司生活营地安排“探亲寝室”，让员工们可以与亲人共度新年。

“因为岗位的特殊性，我们一家五口有大半年时间没有团聚了。他们来回的交通费一共要4000多元，都是公司报销的。”公司设备维修二部化工检修16班副班长李明乐说。

35岁的李明乐来自山东临沂，在岛上工作2年多了。这次妻子尹伟纳带着13岁的大女儿和一对5岁的龙凤胎，来岛上跟丈夫团圆过年。“我们家在临沂的一个小县城，这次出门也是孩子们第一次坐飞机，是很难忘的经历。”尹伟纳说。

围坐在一起吃饺子，带着各地不同口音的30多名“小候鸟”们交流着寒假生活。“这是我第一次看到海，我们家那边都是山。”“我想让爸爸带我去海洋乐园，他已经好久没带我出去玩了。”“你一会儿去我们寝室拿点香肠，我老家带来的，可好吃啦！”尽管年龄不同、地域不同，但一顿饺子让来自五湖四海的小朋友们成了“一家人”。

“伯伯，我想写个福字！”从甘肃来到鱼山岛和父母团聚的11岁张彧边说边来到红纸前，在现场书法老师手把手的指导下，精致的“福”字跃然纸上。“我要把这张春联贴在爸爸妈妈宿舍门口。”张彧说。

张彧父母都在鱼山岛工作，照顾家中的两个孩子不容易。“今年我们没法回老家过年，孩子们一放假就接过来了，一家四口团团圆圆。”张彧妈妈白婧说。

李光明介绍，公司4000多名员工中，75%以上是外省职工，有千余名儿童与父母两地分居。近年来公司出台多项措施，尽可能让这些“小候鸟”跟父母团聚。（记者黄筱、许舜达）

(责编：乔业琼、杨迪)

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