原标题：新春走基层丨三代“粮王”话“粮景”

腊月二十八，年味越来越浓。在山东德州临邑县翟家镇，家家户户忙着准备年货，种粮大户段希林的心思却还在“粮”上。

“今天要盘农资库存，还得去地里看看；腊月二十九给值班的职工发红包、封了账，再见面就是正月初九了。”段希林说，立春已过，开工就要浇返青水了。

几天前，产粮大市德州公布了2023年度市级“总粮王”和各县区“粮王”名单，56岁的段希林蝉联“总粮王”称号。“这‘粮王’可不是我一个人拿下来的。我这200来亩高产攻关田，省、市、县的农业专家都时不时来，帮着‘把脉问诊’和出主意，经常一待就是半个月。”说话间，段希林带着记者走向麦地。

眼下的临邑田野，一望无际的大地像是铺了一层绿色的绒毯；走近了瞧，一行行青苗反倒被黄褐色泥土衬得少了颜色。

“去年两季粮，测产的成绩小麦亩产800来公斤、玉米亩产1160来公斤，靠的是精力、技术、天时。”段希林随手揪起几株麦苗，有的根茎已有中性笔芯粗细，分出了高、中、低三个蘖。段希林说，开春后的关键就是要精准控旺促弱，让每个蘖都能长出壮穗。

新“粮王”的秘诀是精准用力，老“粮王”的心得是根据苗情施策。“我当年种地，主要是给二类苗、三类苗想办法。它们底子弱，往上推一把就能长成一类苗、二类苗，这亩产就稳当了。”71岁的孙丰忠与段希林在同一乡镇，2010年，他以夏玉米亩产1029.6公斤的成绩，获得山东省农业主管部门主办的“山东粮王大赛”全省总冠军。随后几年间，他又获得多项粮食种植领域的荣誉。

2020年起，孙丰忠因为身体原因不再种地，但还经常被邀请参与粮情评测等工作。“希林这帮后生干得行！都说种粮大户不如散户管理得精细，但他们种几百亩地，亩产比打理三五亩的‘老把式’还高，给大家的土地流转费又涨了！”他说，以前自己也为“谁来种地”的问题发过愁，如今再也不担心地没人种、种不好了。

在老“粮王”和新“粮王”之间，临邑县还有一位响当当的“粮王”——德平镇富民家庭农场负责人魏德东。2011年，他被国务院评为全国种粮售粮大户，那年他才38岁。

“种粮除了要对土地有感情、良种良方结合，最关键的是要紧跟党和国家政策。这些年，我都是跟着中央一号文件走。”魏德东说，2008年，土地流转刚刚兴起，他从经营农资转型为经营土地，成为当地最早的种粮大户之一；2013年，他在当地率先注册成立家庭农场；2018年，他又注册了农业服务公司，如今正为当地近6万亩耕地提供全托管或半托管服务。

2023年，全国粮食总产量同比增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上；山东粮食总产1131亿斤，再创历史新高；临邑县粮食总产达到16亿斤。“粮食还有增产空间。”作为第十四届全国人大代表，魏德东说，自己准备在今年的全国两会上关注农业社会化服务规范运行的话题，“不能光自己种好地了，咱还得为粮食生产探路。”

“地不会亏待人。”段希林说，去冬今春是先下雪、后降温，这对冬小麦稳产增产是件大好事，当下的苗情具备丰产的条件。有国家政策支持，有专家团队指导，自己今年将继续努力做好精细化管理，争取拿下德州市“粮王大赛”三连冠。（记者陈灏、萧海川）

(责编：乔业琼、杨迪)

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