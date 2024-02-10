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中国科协着力加快国际科技组织建设

2024年02月10日09:16 | 来源：新华网
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原标题：中国科协着力加快国际科技组织建设

　　新华社北京2月9日电（温竞华、施科宇）国际科技组织是联系全球创新资源的重要纽带。记者日前从中国科协获悉，近年来，中国科协大力推动我国发起设立国际科技组织，支持我国科学家在国际组织任职，中国科技工作者融入全球创新网络取得积极进展。

　　据介绍，2022年以来，中国科协已培育成立国际氢能燃料电池协会、世界机器人合作组织、国际智能制造联盟和国际介科学组织等国际科技组织，积极筹备亚洲仿真联盟、世界公众科学素质组织等组织，相关全国学会和省级科协正在深空探测、绿色能源、先进材料等领域开展国际科技组织设立前期工作。

　　中国科协还积极引导新发起设立的在华国际科技组织大力发展国际会员，参与多边机制和国际技术标准制定；会同相关部委、地方加大政策供给，优化国际科技组织在华发展环境。北京、上海等地积极推动国际科技组织集聚区建设，北京已累计吸引8家国际组织入驻。

　　2024年，中国科协将继续深化科技人文交流，通过建用并举加快国际科技组织建设、支持我科学家在国际组织竞选和履职、推荐我科学家参评国际科技奖项、用好联合国咨商平台发出中国科技界声音等方式，深度参与国际科技治理。

(责编：乔业琼、杨迪)
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