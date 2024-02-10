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龙年大吉！来自中国“太空家园”的新春祝福

2024年02月10日09:18 | 来源：新华网
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原标题：龙年大吉！来自中国“太空家园”的新春祝福

2月9日，农历大年除夕，神州大地张灯结彩辞旧岁迎新春之际，正在太空出差的神舟十七号航天员乘组专门录制视频，在中国空间站给大家拜年。

视频中，指令长汤洪波说：“我们在太空的这个年过得充实、幸福，请祖国和人民放心！”

首次实现飞天梦想的唐胜杰说：“人在天上宫阙，心念祖国家人，第一次在太空过大年，是一次难得的人生体验。”

属龙的江新林说：“祝福伟大祖国龙腾虎跃、繁荣昌盛，祝福全国各族人民龙年大吉、顺遂安康！”

3个多月前，他们乘坐神舟十七号载人飞船出征太空，是我国首次由第二批航天员带领第三批航天员执行任务的全新组合，也是空间站建造任务启动以来平均年龄最小的航天员乘组。

此时的中国空间站组合体，正高速运行在距离地球约400公里高的深邃苍穹。

作为我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段后首个在太空过大年的航天员乘组，3名航天员特意穿上了新年喜庆的“祥云服”，把中国人自己的“太空家园”装扮得年味十足——贴上了春联，挂起了灯笼、福字，系上了红色的中国结。

这些，都是地面科研人员为他们在天上过大年而精心准备，由天舟七号货运飞船送上去的。

1月17日晚，天舟七号货运飞船从海南文昌的大海边直冲霄汉，给他们送来了“新年太空大礼包”，其中包括龙年春节年货、新鲜果蔬大礼包等。

对中国人来说，除夕自然少不了年夜饭，即便是身处太空。据了解，今年中国“天宫”里的年夜饭，除了象征团团圆圆的饺子外，还有桂花芝士年糕、八宝饭，以及有“十全十美”寓意的十大菜肴。

除此之外，他们还可以与家人朋友打电话、看春晚等。

此刻的中国航天员科研训练中心航天员支持中心大厅内，各岗位人员正密切关注着屏幕上的参数，并在工作日志上认真记录着每一个微小的变化，守护着中国空间站组合体和神舟十七号航天员乘组的安全。

总体岗位人员仲伟巍说：“即使是在万家团圆的时刻，我们也要尽百分百的努力，精稳实施空间站运行管理，保障航天员在轨健康生活和高效工作。”

仲伟巍还告诉记者，春节期间，3名航天员的各项训练和工作也有序进行，为不久之后的太空出舱任务和大量的科学实验任务进行充分准备。

截至目前，天和舱在轨运行超千天，神舟十七号乘组太空出差时间已过半。（李国利、胡喆、占康）

(责编：乔业琼、杨迪)
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