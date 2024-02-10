人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

大国重器启航看中国经济“新蓝海”

2024年02月10日09:22 | 来源：新华社
小字号

原标题：开年“看见”系列之二丨大国重器启航看中国经济“新蓝海”

新华社深圳2月9日电（记者王丰、李思佳）今年1月，“深海一号”二期工程导管架乘驳船从深圳赤湾港启航，并在南海北部海域滑移下水、精准就位，该导管架8腿12裙桩，相当于4400余辆小汽车重量、近乎36层民用住房高度，将把巨大的油气生产平台托举在海面上。

据介绍，“深海一号”二期工程全面投产后，可使“深海一号”的天然气储量从1000亿立方米增至1500亿立方米，高峰年产量从30亿立方米增至45亿立方米，将持续为海南自贸港及粤港澳大湾区提供可靠的清洁能源。

当前，将海洋经济发展作为推动经济增长的重要引擎和新增长点，成为国际社会重要共识。

在海工装备方面，2024年新年第一天，随着一声响亮的汽笛，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”从上海吴淞口国际邮轮港启程，开启商业首航。

至此，我国成功摘取世界造船业三颗“皇冠上的明珠”——航空母舰、大型液化天然气(LNG)运输船、大型邮轮。工业和信息化部最新数据显示，2023年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标连续14年位居世界第一。

海洋蕴藏着巨大绿色清洁能源。近年来，在科技的推动下，从海上风能、太阳能、潮汐能发电，到海上石油、天然气、可燃冰开采，海洋能源“绿色宝库”加快打开。

2023年12月12日，中国广核集团惠州港口100万千瓦海上风电场全容量并网，这标志着粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电项目全面建成投产。中广核总经理高立刚介绍说，该项目共计安装104台海上风电机组，每年可为广东省提供清洁电力约30亿千瓦时。

与此同时，“海上风电+制氢”“海上光伏+海水淡化”等一系列“海上能源+”融合发展新业态不断出现。2023年5月，深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并入文昌油田群电网，这标志着中国深远海风电关键技术取得重大进展，海上油气开发迈出进军“绿电时代”的关键一步。

从清洁能源开发、海洋牧场建设等现代海洋产业，到海上二氧化碳封存、海水淡化等新兴技术，再到绿色港口、海洋生态修复等解决方案……一系列海洋科技创新，持续为中国经济赋能。

今年2月3日，中国海油广东大鹏液化天然气（LNG）接收站冷能养殖示范项目开渔，该项目将绿色能源与海产养殖创新结合，绿色能源基地成了“蓝色粮仓”和“海洋牧场”。

寻着水流入海的涛声，穿越一片金属管架和混凝土储气罐，喜好低温海水的赤点石斑鱼、皱纹盘鲍、龙虾等高经济价值海产在海边有了“空调房”。

广东大鹏液化天然气有限公司总裁郝云峰介绍，液化天然气与海水换热后，海水水温会降低5℃左右，适宜高经济价值鱼类的生长。据测算，通过冷能养殖能够降低30%左右的综合成本。

《2023中国海洋发展指数报告》显示，2022年我国海洋生产总值9.5万亿元人民币，科技创新能力持续增强，“蓝色引擎”韧性彰显。沿海省(市、区)抓住海洋发展机遇，加快科技创新引领高质量发展。

中国海洋大学海洋发展研究院研究员李大海表示，当前，海洋产业发展、生态环境保护、权益维护等对科技创新的要求不断提高，接下来，我国仍需加大深海战略性资源勘探开发、生态环境监测与修复、海洋智能化装备、海洋大数据和人工智能等关键技术领域的研发投入，推动海洋创新链与产业链深度融合。

(责编：乔业琼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层 | 贺新春年味浓 “新老人”乐享新生活
　　徜徉数字课堂学习“如何抢红包”，投入声乐训练圆自己的“青春梦”，身处家中享受社区“送上门”的可口饭菜……贺新岁，年味浓。多地围绕老年人需求，推出了有针对性、有温度的养老服务。…
证监会集中处理多名从业人员违法炒股
　　人民网北京2月9日电 （记者乔业琼）据证监会官网消息，近日，证监会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部