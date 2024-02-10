人民网北京2月10日电 （黄盛）据中国人民银行消息，初步统计，2024年1月社会融资规模增量为6.5万亿元(人民币，下同)，比上年同期多5061亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4.84万亿元。此外，2024年1月末社会融资规模存量为384.29万亿元，同比增长9.5%；1月末，广义货币(M2)余额297.63万亿元,同比增长8.7%。狭义货币(M1)余额69.42万亿元,同比增长5.9%。流通中货币(M0)余额12.14万亿元,同比增长5.9%。当月净投放现金7954亿元。

业内人士对此表示，社会融资规模是比较全面反映金融支持实体经济的总量性指标。1月社融增量达历史同期的最高水平，社融在上年同期高基数的基础上，继续保持同比多增。同时，信贷等多项金融数据在1月“开门红”成色充足，说明稳增长政策全面发力，金融体系为实体经济提供资金支持的力度保持较高水平。

东方金诚首席分析师王青对此向人民网财经表示，1月社融同比多增的主要贡献来自于企业债券融资，当月企业债券融资同比多增3197亿，与春节错期以及债券发行利率下行提振债券融资需求有关。同时，1月表外票据融资、外币贷款和信托贷款也有一定幅度的同比多增，其中，当月票据融资同比大幅多减，表外票据融资转向表内的规模收缩，带动表外票据融资同比多增2672亿。

另外，中国人民银行数据显示，1月末，本外币贷款余额247.25万亿元，同比增长10%。月末人民币贷款余额242.5万亿元，同比增长10.4%。1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。分部门看，住户贷款增加9801亿元，其中，短期贷款增加3528亿元，中长期贷款增加6272亿元；企（事）业单位贷款增加3.86万亿元，其中，短期贷款增加1.46万亿元，中长期贷款增加3.31万亿元，票据融资减少9733亿元；非银行业金融机构贷款增加249亿元。

王青表示，1月新增信贷规模大幅超出市场预期，创出历史新高，背后是货币信贷政策稳增长全面发力。具体来看，2023年四季度以来官方制造业PMI指数持续运行在收缩区间，在此背景下，近期稳增长政策加力，其中基建投资已在2023年底加速，今年初有望保持较快增长水平，制造业投资也在政策面支持和行业利润改善等因素驱动下持续提速。同时，近期各地加快推动城市房地产融资协调机制落地，一批房地产项目“白名单”已经公布，这也会带动银行加大房地产开发贷投放力度。1月票据融资同比大幅多减5606亿，企业贷款期限结构改善，显示1月并不存在票据冲量现象，今年信贷“开门红”成色较足。这意味着当前金融机构风险偏好改善，对实体经济经营、投资的支持力度增大。

光大证券首席宏观经济学家高瑞东表示，近期中国人民银行关于平滑信贷投放的指引推动了银行机构调整自身信贷投放节奏、避免大幅波动引发市场预期反复、稳定市场信心的同时提高了政策传导效率。

中信证券FICC研究团队认为，中国人民银行将更加注重结构优化与存量盘活，切实体现有增有减，增的方面，紧扣重大战略、重点领域和薄弱环节，提供更加适配、更可持续的产品和服务；减的方面，坚持市场化法治化原则，通过债务重组、市场出清等方式，盘活被低效占用的金融资源。

也有业内人士认为，2024年结构性货币政策工具将受到进一步倚重，并继续加大对小微企业、房地产行业等国民经济薄弱环节，以及科技创新、绿色发展及“三大工程”建设等重点领域的支持力度。

(责编：乔业琼、高雷)

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