人民网北京2月10日电 （记者许维娜）“2024年，随着我国经济回升向好态势持续巩固和增强，文化产业发展将保持较快增长，旅游业将蓬勃发展。”近日，文化和旅游部产业发展司副司长马力在接受人民网记者采访时表示，将坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，大力发展文娱旅游等新的消费增长点，推动文化和旅游消费从疫后恢复转向持续扩大，推动文化产业和旅游业实现质的有效提升和量的合理增长。

马力表示，要发挥文化赋能、旅游带动作用，做好“文化+”“+文化”“旅游+”“+旅游”这篇大文章，助力经济社会高质量发展，为活力满满、热气腾腾的龙年中国不断添彩。

具体而言，一是培育文化产业发展新动能。实施数字赋能文旅场景建设行动，发展旅游演艺、线上演播、数字艺术、品牌授权、沉浸式体验等新型业态，建设“小而美”的演艺新空间，创新升级音乐节、演唱会等产品。建设国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，培育发展新型融合业态。推进区域文化产业带建设，创建新一批国家级文化产业示范园区，启动第二批文化产业赋能乡村振兴试点。实施投融资促进计划，建设第二批国家文化与金融合作示范区，持续盘活闲置低效旅游项目。实施文化和旅游企业培育计划。

二是推动旅游业提质升级。推进国办《关于释放旅游消费潜力 推动旅游业高质量发展的若干措施》贯彻落实，实施好《国内旅游提升计划（2023—2025年）》。加快推进世界级旅游景区度假区建设，实施乡村旅游精品工程、美好生活休闲度假工程，完善“城市休闲”“乡村度假”产品体系。培育冰雪旅游、工业旅游、体育旅游、邮轮旅游等新业态。实施智慧旅游创新发展行动计划。制定旅游景区绿色发展指南。推进研学旅游规范健康发展，推出一批精品线路、精品课程和优质研学旅游基地和营地。培育“跟着演出去旅行”“跟着赛事去旅行”等品牌，发展茶文旅、康养文旅等融合业态。促进文化和旅游产业同美食、运动、康养等更多领域融合发展，让人们在旅行过程中感悟文化、陶冶情操、体验生活、享受健康。

三是大力促进文化和旅游消费。围绕节假日和暑期等重点时段，贯穿全年举办文化和旅游消费促进活动，激发有潜能的消费。实施“百城百区”文化和旅游消费行动计划、京津冀文化和旅游消费协同发展行动计划、东北三省冰雪经济协同发展及文旅消费区域合作行动计划，发挥好国家文化和旅游消费示范城市、试点城市的作用，推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新发展。办好“5·19中国旅游日”活动，组织好“旅游中国 美好生活”宣传推广活动，举办二十四节气旅游创意推广等专题活动。推动文化和旅游会展业健康发展。

四是繁荣发展文化和旅游贸易。建好用好国家对外文化贸易基地，做好重点企业、重点项目服务。丰富拓展“多彩中国 佳节好物”文化和旅游贸易促进活动。实施入境旅游促进计划，加强部门之间工作的协调联动，统筹解决签证通关、国际航班、旅游服务等方面堵点问题，加强“你好！中国”国家旅游形象海外推广。

五是着力提升服务质量。引导旅行社、在线旅游企业等依法诚信经营，加大优质旅游产品供给，优化旅游消费环境。加强对旅游、网络文化、文化娱乐、上网服务、营业性演出等经营活动的监管，规范经营行为。加强行业培训和价值引领，引导导游等从业人员规范执业，维护消费者合法权益。落实安全生产责任制，保障游客出行安全、市场平稳有序。坚持主客共享，倡导文明旅游，以热情友好喜迎四方游客。

(责编：乔业琼、高雷)

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