人民网北京2月10日电 （记者许维娜）“春节是中华民族最重要的传统节日，预计今年春节期间，人民群众探亲访友、欢度佳节的热情将空前高涨，旅游休闲、文娱消费需求将集中释放。”日前，文化和旅游部产业发展司副司长马力在接受人民网记者采访时表示，春节期间，全国各地将办好全国春节文化和旅游消费月活动，发放超6亿元文旅消费惠民补贴。

据介绍，6亿元消费惠民补贴可用于品美食、住民宿、看演出、逛景区等，让群众得实惠、企业真受益。马力说，为营造喜庆热烈的节日氛围，传承弘扬中华优秀传统文化，促进文化和旅游消费持续扩大，增强人民群众幸福感获得感，主要有以下两个方面安排：

一是于1月18日（农历腊月初八）至3月11日（农历二月初二）组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动。活动包含7大板块25项主体活动，涵盖惠民文艺演出、公共服务活动、非遗体验展示、旅游休闲消费、冰雪研学旅游、文博展览展出、国际国内互动等多个领域，用优质文化和旅游产品供给，丰富人民群众的节日生活，满足人民群众喜庆过年的美好需求。

二是开展2024年全国春节文化和旅游消费月活动，实施“百城百区”金融支持文化和旅游消费行动计划，加强政企银商联动协同，中国银联、有关银行、平台企业、行业协会等针对春节推出各具特色的惠民措施和优质文旅产品。1月25日，文化和旅游部已经在黑龙江哈尔滨举办了“欢欢喜喜过大年”2024年春节文化和旅游消费月主场活动。目前，消费月活动正在全国各地红红火火地展开。

(责编：乔业琼、高雷)

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