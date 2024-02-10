中国人民银行：合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系
2024年02月10日10:11 | 来源：新华社
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原标题：中国人民银行：合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系
中国人民银行日前发布的2023年第四季度中国货币政策执行报告提出，合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，准确把握货币信贷供需规律和新特点，引导信贷合理增长、均衡投放。
报告在介绍下一阶段货币政策主要思路时，明确提出“稳健的货币政策要灵活适度、精准有效”，并强调“合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系”。
专家认为，这意味着要从更广的视角看待金融对实体经济融资需求的满足程度，融资支持并不局限于信贷。当前财政、产业等宏观政策效果会体现到政府债券、企业债券、股权等融资中，直接融资发展也与科技创新、新动能等更为适配。
报告提出，要保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。
记者梳理发现，2023年第三季度中国货币政策执行报告提出“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”，此次报告的表述则调整为“保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”。
专家认为，调整后的表述对经济增长和价格水平都有体现，同时考虑了预期因素，有利于统筹经济和物价两方面目标，可以更好地引导和稳定预期。
此外，报告还提出，加强政策协调配合，有效支持促消费、稳投资、扩内需，保持物价在合理水平。（记者吴雨、张千千）
(责编：乔业琼、杨迪)
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