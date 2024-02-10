原标题：成为春晚“锦鲤车” 岚图持续赋能幸福生活

2024年2月8日晚，在第四届《中国汽车风云盛典》上，岚图追光PHEV获得了最佳轿车奖的殊荣，这是岚图自2022年参加《中国汽车风云盛典》以来，连续第三年拿到中国汽车风云盛典大奖。从2022年岚图FREE获得评委会大奖，到2023年岚图梦想家获得最佳MPV，再到2024年的最佳轿车奖，岚图汽车用自身的实力，不断获得认可。

进入2024年以来，岚图频频获得关注。除夕当天，岚图也联手京东，登上央视春晚，为全国观众送上100辆“锦鲤车”，用新春福利，带来新年好运气。在这背后，是岚图始终践行着“以人民为中心”的发展理念，不断满足用户对美好生活的追求。

同频用户 不断满足期待

当前，汽车早已超越了交通工具的范畴，而是成为享受生活、经营家庭、实现梦想的“第三空间”。

作为以用户为中心的企业，岚图始终恪守产品的理念，以用户的需求为纲，提供充满“安全感、舒适感、尊重感、愉悦感、品位感”的产品，满足用户的期待。

2022年，岚图FREE获得中国汽车风云盛典评委会大奖

在产品上，岚图用三款产品，为不断探索世界，追逐梦想的用户保驾护航。“智驾游大五座SUV”新岚图FREE，搭载百度Apollo领航辅助智驾，为每一位“公路旅行家”提供智慧、靠谱、有趣、贴心的“智驾游”；“梦想的移动城堡”新岚图梦想家，以强电动、真豪华、真安全，以及众多“同级第一”与“同级唯一”，赢得广大用户信赖；岚图追光PHEV，是为新时代中坚力量打造的全智全能、坐行皆稳的首席行政座驾。

在2023年下半年，岚图在原有产品序列的基础上，进行了全方位的更新，也赢得了消费者的肯定，销量连续7个月实现大幅度增长。这背后，是岚图秉持以用户为中心的结果导向，面对用户需求快速反应的结果。岚图成立由资深车主组成的用户共创委员会，直接与高层面对面，传达消费者的声音；岚图的每一位用户，都拥有一个“专属群”，需求回复快速、高效；岚图打造的APP，用户可以在其中畅所欲言，直接指出产品存在的问题，意见可以直达公司内部，甚至直接传递到高层。更不必提岚图的高管、工程师不时走进营销一线，解答用户疑问，与用户同频共振，让岚图已有的能力储备，赋能用户的实际需要，释放出新动能。

技术“平权” 赋能美好生活

当下，中国人购车的选择更为丰富，车内生活也更加有趣、智能。这正是源于不断地技术突破，以及对新能源汽车技术的超前布局。

2023年岚图用户之夜，汇集5000余名用户到场

技术的创新，需要为用户创造价值，实实在在赋能用户的生活，这就是岚图的“暖心科技”技术哲学。一直以来，岚图的用最前沿的成果，将产品“武装到牙齿”，让技术研发的成果，通过产品造福消费者日常生活。

面对用户对于里程和续航方面的焦虑，岚图自研了涵盖纯电、增程、智能多模等动力模式的“岚海动力”，其中，岚海动力智能多模混动技术，拥有6种动力模式，可油可电，并且通过 AI 大模型，自动切换成最节能的动力输出方案，不论启动、续航，还是高速巡航，都超越传统燃油车的感受。

岚图在车身结构上，采用20000Mpa的高强钢拼焊的门框和防撞梁，打造钢筋铁骨的防护。在被动安全上，搭载的30多个高性能感知硬件，拥有包括同级最强的AEB-JA 十字路口辅助、同级领先的ESA 紧急转向辅助在内的十多项主动安全功能，覆盖全场景用车生活。

在驾驶方面，岚图针对研发了领先一代的智慧底盘和制动系统，不论是首搭于30万级车型的空气悬架、魔毯底盘，还是IPB底盘控制系统、全地形智能四驱系统、转向精准的电子助力转向系统，让电动车的“飘、晕、颠”的感受成为过去，也让之前的豪华配置，飞入了寻常百姓家。

2023年，我国汽车产销量均突破3000万辆，连续15年成为全球第一汽车产销国，这是中国汽车工业一个重要的里程碑。打造优质产品、满足消费需求，正是提高人民群众生活水平的关键之一。岚图恪守本质，夯实技术、深入用户，以“物有所值、价有所信、购而不悔、用而无忧”的产品和服务，让消费者购得开心、买得安心，用得放心。

(责编：董童、李源)

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