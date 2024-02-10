人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

岚图汽车：夯实技术、深入用户 不断满足消费者需求

2024年02月10日10:20 | 来源：新华网
小字号

原标题：成为春晚“锦鲤车” 岚图持续赋能幸福生活

2024年2月8日晚，在第四届《中国汽车风云盛典》上，岚图追光PHEV获得了最佳轿车奖的殊荣，这是岚图自2022年参加《中国汽车风云盛典》以来，连续第三年拿到中国汽车风云盛典大奖。从2022年岚图FREE获得评委会大奖，到2023年岚图梦想家获得最佳MPV，再到2024年的最佳轿车奖，岚图汽车用自身的实力，不断获得认可。

进入2024年以来，岚图频频获得关注。除夕当天，岚图也联手京东，登上央视春晚，为全国观众送上100辆“锦鲤车”，用新春福利，带来新年好运气。在这背后，是岚图始终践行着“以人民为中心”的发展理念，不断满足用户对美好生活的追求。

同频用户 不断满足期待

当前，汽车早已超越了交通工具的范畴，而是成为享受生活、经营家庭、实现梦想的“第三空间”。

作为以用户为中心的企业，岚图始终恪守产品的理念，以用户的需求为纲，提供充满“安全感、舒适感、尊重感、愉悦感、品位感”的产品，满足用户的期待。

2022年，岚图FREE获得中国汽车风云盛典评委会大奖

2022年，岚图FREE获得中国汽车风云盛典评委会大奖

在产品上，岚图用三款产品，为不断探索世界，追逐梦想的用户保驾护航。“智驾游大五座SUV”新岚图FREE，搭载百度Apollo领航辅助智驾，为每一位“公路旅行家”提供智慧、靠谱、有趣、贴心的“智驾游”；“梦想的移动城堡”新岚图梦想家，以强电动、真豪华、真安全，以及众多“同级第一”与“同级唯一”，赢得广大用户信赖；岚图追光PHEV，是为新时代中坚力量打造的全智全能、坐行皆稳的首席行政座驾。

在2023年下半年，岚图在原有产品序列的基础上，进行了全方位的更新，也赢得了消费者的肯定，销量连续7个月实现大幅度增长。这背后，是岚图秉持以用户为中心的结果导向，面对用户需求快速反应的结果。岚图成立由资深车主组成的用户共创委员会，直接与高层面对面，传达消费者的声音；岚图的每一位用户，都拥有一个“专属群”，需求回复快速、高效；岚图打造的APP，用户可以在其中畅所欲言，直接指出产品存在的问题，意见可以直达公司内部，甚至直接传递到高层。更不必提岚图的高管、工程师不时走进营销一线，解答用户疑问，与用户同频共振，让岚图已有的能力储备，赋能用户的实际需要，释放出新动能。

技术“平权” 赋能美好生活

当下，中国人购车的选择更为丰富，车内生活也更加有趣、智能。这正是源于不断地技术突破，以及对新能源汽车技术的超前布局。

2023年岚图用户之夜，汇集5000余名用户到场

2023年岚图用户之夜，汇集5000余名用户到场

技术的创新，需要为用户创造价值，实实在在赋能用户的生活，这就是岚图的“暖心科技”技术哲学。一直以来，岚图的用最前沿的成果，将产品“武装到牙齿”，让技术研发的成果，通过产品造福消费者日常生活。

面对用户对于里程和续航方面的焦虑，岚图自研了涵盖纯电、增程、智能多模等动力模式的“岚海动力”，其中，岚海动力智能多模混动技术，拥有6种动力模式，可油可电，并且通过 AI 大模型，自动切换成最节能的动力输出方案，不论启动、续航，还是高速巡航，都超越传统燃油车的感受。

岚图在车身结构上，采用20000Mpa的高强钢拼焊的门框和防撞梁，打造钢筋铁骨的防护。在被动安全上，搭载的30多个高性能感知硬件，拥有包括同级最强的AEB-JA 十字路口辅助、同级领先的ESA 紧急转向辅助在内的十多项主动安全功能，覆盖全场景用车生活。

在驾驶方面，岚图针对研发了领先一代的智慧底盘和制动系统，不论是首搭于30万级车型的空气悬架、魔毯底盘，还是IPB底盘控制系统、全地形智能四驱系统、转向精准的电子助力转向系统，让电动车的“飘、晕、颠”的感受成为过去，也让之前的豪华配置，飞入了寻常百姓家。

2023年，我国汽车产销量均突破3000万辆，连续15年成为全球第一汽车产销国，这是中国汽车工业一个重要的里程碑。打造优质产品、满足消费需求，正是提高人民群众生活水平的关键之一。岚图恪守本质，夯实技术、深入用户，以“物有所值、价有所信、购而不悔、用而无忧”的产品和服务，让消费者购得开心、买得安心，用得放心。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层 | 贺新春年味浓 “新老人”乐享新生活
　　徜徉数字课堂学习“如何抢红包”，投入声乐训练圆自己的“青春梦”，身处家中享受社区“送上门”的可口饭菜……贺新岁，年味浓。多地围绕老年人需求，推出了有针对性、有温度的养老服务。…
证监会集中处理多名从业人员违法炒股
　　人民网北京2月9日电 （记者乔业琼）据证监会官网消息，近日，证监会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部