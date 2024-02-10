原标题：中企承建孟加拉国电网升级改造项目首条线路投产送电

新华社达卡2月9日电（记者孙楠）中企承建的孟加拉国国家电网升级改造交钥匙项目首条线路8日正式投产送电，标志着孟西北部拉杰沙希区域电网输送能力得到大幅提升。

据介绍，该项目工程范围涵盖孟加拉国国家电网公司管辖范围内约99个变电站及约1000公里输电线路的新建、扩建、升级、改造等，由中国进出口银行提供优惠买方信贷，中国电建集团福建工程有限公司、北京中缆通达电气成套有限公司及江苏永鼎股份有限公司组成的联合体共同承建。

据介绍，该项目投产送电后将有效改善孟加拉国电网，使电网实现132千伏及230千伏环网的闭环，助力孟电网实现稳定运行及传输降损目标。

据不完全统计，截至目前，中资企业在孟加拉国参与的电站建设容量超过9038兆瓦，占孟全国装机总容量的约35%，为孟加拉国经济社会快速发展提供了稳定的电力供应保障。

(责编：乔业琼、杨迪)

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