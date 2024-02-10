人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中企承建孟加拉国电网升级改造项目首条线路投产送电

2024年02月10日10:30 | 来源：新华网
小字号

原标题：中企承建孟加拉国电网升级改造项目首条线路投产送电

　　新华社达卡2月9日电（记者孙楠）中企承建的孟加拉国国家电网升级改造交钥匙项目首条线路8日正式投产送电，标志着孟西北部拉杰沙希区域电网输送能力得到大幅提升。

　　据介绍，该项目工程范围涵盖孟加拉国国家电网公司管辖范围内约99个变电站及约1000公里输电线路的新建、扩建、升级、改造等，由中国进出口银行提供优惠买方信贷，中国电建集团福建工程有限公司、北京中缆通达电气成套有限公司及江苏永鼎股份有限公司组成的联合体共同承建。

　　据介绍，该项目投产送电后将有效改善孟加拉国电网，使电网实现132千伏及230千伏环网的闭环，助力孟电网实现稳定运行及传输降损目标。

　　据不完全统计，截至目前，中资企业在孟加拉国参与的电站建设容量超过9038兆瓦，占孟全国装机总容量的约35%，为孟加拉国经济社会快速发展提供了稳定的电力供应保障。

(责编：乔业琼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层 | 贺新春年味浓 “新老人”乐享新生活
　　徜徉数字课堂学习“如何抢红包”，投入声乐训练圆自己的“青春梦”，身处家中享受社区“送上门”的可口饭菜……贺新岁，年味浓。多地围绕老年人需求，推出了有针对性、有温度的养老服务。…
证监会集中处理多名从业人员违法炒股
　　人民网北京2月9日电 （记者乔业琼）据证监会官网消息，近日，证监会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部