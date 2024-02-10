春节是消费的传统旺季，重要民生商品价格质量备受关注。市场监管总局部署开展春节期间重要民生商品稳价保质工作，围绕节日消费热点，建立食品、工业产品、生活服务、药品四大类监管清单。

在加强价格波动监测方面，紧盯“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“火炉子”等民生消费重点领域，围绕节日消费集中的米面油菜肉蛋奶、餐饮、文化娱乐、酒店住宿、交通物流及寒冷天气带来的药品、能源需求增加，做好线上线下价格监测及跟踪分析研判。

在稳定市场价格水平方面，密切关注前期已出现的苗头性、倾向性问题，提前预估可能影响市场秩序的潜在风险，提高市场巡查频次，切实加大重点民生商品价格监管力度。

在食品和质量安全方面，压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任，精准防控风险，坚决杜绝销售过期、腐败变质、假冒伪劣等问题食品，严防发生区域性、系统性食品安全问题。加大质量安全隐患排查力度，以产业集聚区、批发市场和农村市场为重点，持续开展产品质量安全隐患排查，强化质量监督抽查，实行“台账式”管理，切实消除质量安全隐患。

据介绍，各地市场监管部门将结合本地消费特征，开展价格收费监测预警、特种设备安全隐患排查整治、燃气器具产品质量安全整治等一系列行动，引导经营主体依法合规经营。（记者赵文君）

(责编：王静、卫嘉)

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