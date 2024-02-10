在中消协梳理的2023年消费投诉热点中，“旅游出行投诉”“公共充电站消费体验差”位居前列。中消协提醒消费者，春节假期走亲访友、旅游出行要注意防范套路、维护自身权益。

在旅游出行投诉方面，一些旅游出行平台宣称预付酒店券可以随时兑换，但消费者往往在兑换时却屡屡受限，或被取消订单；有的平台团购卡券套路营销，如宣传预付卡券未使用可免费退，却在隐蔽位置标明自动激活，激活后未使用也无法退款；有的平台推销消费贷、分期付等金融产品，并将默认开通使用信贷服务“嵌入”预定酒店或机票的购买流程，消费者稍有不慎便“被开通”小额贷款服务。

中消协有关负责人说，消费者在购买预售酒店券或团购卡券时，要仔细阅读使用规则和相关限制，特别是预约时间、预约方式、使用期限、限制使用条件等信息。如遇到无法预约使用或无法退款问题时，要保留预约截图、沟通记录等证据，及时向行政部门或消协组织投诉维权。

春节假期人们开电动汽车出行，在路途中需要使用公共充电桩。根据中消协梳理的消费投诉，主要存在以下问题：充值未使用余额不退款，充电桩运营公司经营异常跑路，消费者预付金额无法退还；人工客服形同虚设，一些小型充电桩运营商客服电话无法接通或打通后长时间无人接听，充电设备报修及时性、服务响应方面消费者体验较差；充电桩信息显示不准确，如App显示充电桩位置、充电状态等信息不准确。

中消协建议，消费者在使用充电桩时，可能会遇到设备故障、安全问题等各种紧急情况，充电桩经营者应提供热线电话，配备具备一定专业知识和良好沟通能力的人工客服，确保消费者沟通投诉渠道畅通，方便消费者快速获得帮助和解决问题。

据介绍，中消协梳理的2023年消费投诉热点还包括：电商平台预售模式亟待规范、黄金珠宝首饰投诉量大幅增加、直播抽奖花样多兑现难、侵害会员利益现象仍有发生、通信服务消费痛点难除、小程序购物成消费侵权重灾区。

中消协统计显示，2023年全国消协组织共受理消费者投诉同比增长15.33%，投诉解决率84.87%，为消费者挽回经济损失13.7亿元。（记者赵文君）

(责编：王静、卫嘉)

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