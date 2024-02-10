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国家加强电能质量管理

2024年02月10日11:20 | 来源：新华网
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新华社北京2月10日电（记者严赋憬）国家发展改革委近日发布消息，为加强电能质量管理，保障电力系统电能质量水平，优化电力营商环境，更好满足电力用户电能质量需求，支撑电力系统安全、稳定、优质、经济运行，印发《电能质量管理办法（暂行）》。

办法共八章、三十三条，提出了电能质量管理的内涵：电能质量管理指综合采用技术、经济、行政等手段，使电力系统电能质量限制在国家标准规定范围内，以保证发电、供电和用电三方的正常运行和合法权益的活动。

办法明确电能质量管理的组织与职责。国家能源局负责全国电能质量管理和监督工作。保障电力系统电能质量是发电企业、电网企业、电力用户的共同责任。电网企业负责所属电网电能质量管理工作，发电企业负责所属厂（场）站电能质量管理工作，电力用户负责所属厂站（房）或设备（设施）电能质量管理工作。

办法建立电能质量信息管理和监督管理制度。电能质量信息实行统一管理、分级负责。电网企业等相关企业应当按规定准确、及时、完整地向国家能源局、地方各级电力管理部门报送电能质量信息。国家能源局及其派出机构、地方各级电力管理部门应当根据职责及时受理发电企业、电网企业、电力用户对电能质量问题的诉求，必要时可开展监督检查。

(责编：王静、卫嘉)
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