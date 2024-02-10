人民网北京2月10日电 （记者杜燕飞）记者从国家金融监督管理总局了解到，近期，城市房地产融资协调机制相关工作已取得积极进展，多数城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了房地产项目“白名单”并推送给商业银行，商业银行有效对接项目名单，已提供一批新增融资和贷款展期，满足不同房地产项目合理融资需求。

今年1月初，住房城乡建设部联合国家金融监督管理总局出台了《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，要求各地级及以上城市建立城市房地产融资协调机制。协调机制是贯彻落实中央金融工作会议决策部署，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进金融与房地产良性循环的重要举措。

国家金融监督管理总局6日召开的专题会议要求，各商业银行要主动对接协调机制，对推送的房地产项目名单要及时开展评审，加快授信审批，对合理融资需求做到“应满尽满”。各商业银行内部要建立专门工作机制，优化贷款审批流程，细化尽职免责规定，指导督促各分支机构加强对辖区房地产项目的调研，全面掌握情况。对于需要协调解决的事项，应及时向协调机制报告并推动解决。

随后，国家金融监督管理总局广东监管局要求，对符合授信条件的项目，金融机构要建立授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，积极满足合理融资需求。对开发建设暂时遇到困难但资金基本能够平衡的项目，不盲目抽贷、断贷、压贷，通过存量贷款展期、调整还款安排、新增贷款等方式予以支持。要求金融机构加强贷款资金封闭管理，严防信贷资金被挪用于购地或其他投资。

国家金融监督管理总局云南监管局要求，各银行机构要平衡好融资支持和风险防范的关系。分类支持项目融资，对正常开发建设、抵押物充足、资产负债合理、还款来源有保障的项目，积极满足合理融资需求；对开发建设暂时遇到困难但资金基本能够平衡的项目，不盲目抽贷、断贷、压贷，通过存量贷款展期、调整还款安排、新增贷款等方式予以支持。要落实贷款管理要求，做好风险评估，明确合理融资标准。要加强贷款资金用途管理，严防信贷资金被挪用于购地或者其他投资。

国家金融监督管理总局青岛监管局、青岛市住房城乡建设局已联合建立房地产融资协调机制，并向金融机构推送了首批项目清单，共汇总房地产项目84个，涉及融资需求250亿元，涉及银行机构19家。

对于各地金融监管部门，国家金融监督管理总局要求，各监管局要成立工作专班，主动加强与地方政府和住建部门协同配合，积极参与协调机制各项工作，及时掌握辖内各城市协调机制运行情况。指导督促辖内银行完善制度流程，尽力满足合理融资需求。

在政策指引下，各大银行机构行动起来。建设银行成立了工作小组，要求各分行一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求；各分行对名单内项目要按照市场化、法治化原则自主决策和实施。截至2月7日，光大银行已有29家分行对接当地协调机制小组并取得房地产项目“白名单”，批复项目20个，授信金额107.5亿元。截至2月8日，工商银行已对接2000余个项目，并率先实现对多个城市多个项目的贷款投放，既包括国有房企，也包括民营房企，一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求。截至2月9日，中信银行共获取协调机制推送项目872个，各分行按照市场化、法治化的原则对推送项目迅速评估，使用绿色通道快速审批，保障项目落地。

(责编：乔业琼、高雷)

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