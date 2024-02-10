人民网北京2月10日电 （乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2月9日（春运第15天，农历腊月三十），全社会跨区域人员流动量19524万人次，环比下降27.9%，比2023年同期增长26.7%，比2019年同期增长28.4%。其中，铁路客运量825.7万人次，环比下降33.7%，比2023年同期增长98.8%，比2019年同期增长50.2%。公路人员流动量18462万人次，环比下降27.8%，比2023年同期增长24.2%，比2019年同期增长28.5%。水路客运量56.6万人次，环比下降11.8%，比2023年同期增长11.9%，比2019年同期下降60.8%。民航客运量179.7万人次，环比下降16.9%，比2023年同期增长137.7%，比2019年同期增长25%。

2月10日是农历新年第一天，返乡及出行的车流人流仍处于高峰。面对今年群众大幅增加的出行意愿和天气不确定因素的叠加，各地交通运输部门多措并举，用心用情做好春运服务保障，全力打造让人民群众满意的平安便捷温馨春运。

在北京，为服务旅客出行，方便市民游客前往景区，庙会等热点地区的出行，北京公交集团在前期已开通副中心三大文化建筑、八达岭等通游线路的基础上，结合全市举办的各类新春文化活动安排，在春节期间将新开9条通游新春专线，涉及龙潭、大观园、厂甸庙会，鼓楼、南锣鼓巷、长陵、定陵、八大处、副中心三大文化建筑、北京世园公园、雁栖湖等景区，线路接驳地铁方便市民游客出行。

在江苏，江苏省交通综合执法局会同高速公路“一路三方”全面启动春运保障，在全网布设应急救援驻点236处，路侧救援驿站28处，三方联合值守点125处，交通事故快处理赔点34处，推行事故快处，提高应急水平。在高峰时段，省内部分超大流量路段将动态开放应急车道辅助通行措施；在宁洛苏皖等大流量主线收费站，采取“潮汐式”收费站车道设置；在一些超饱和服务区，启用“潮汐式”停车位管理，从而减少拥堵和排队。

在吉林，吉林省深入开展全省运营高速公路标志标线风险隐患排查治理，进一步优化高速公路行车环境，着力保障春运特别是春节重点时段高速公路通行安全，助力全省冰雪旅游工作大局。对全省4643.86公里高速公路、230个收费站、101.5对隧道、91对服务区的标志标线进行全面排查，共排查出交通标志标线缺失、错误、破损、夜晚视认不清等问题206条，并对排查出的问题实行“清单化”管理，结合实际提出整改意见，联合属段运营单位正在加快推动整改。

在山东，山东高速结合往年春运服务保障工作经验、高速公路车流量、特殊天气等因素进行科学的分析研判，制定服务区服务保障方案。所辖服务区卫生间、母婴室、第三卫生间全部开放，开水房24小时不间断供应热水，设置备用热水器120台，临时卫生间86座；所辖服务区328座充电站，1851把充电枪全部运营，14对服务区设置液冷超充桩，同时增加58台应急充电设备，减缓高峰时段充电压力，全方位保障新能源汽车出行需求。

(责编：乔业琼、高雷)

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