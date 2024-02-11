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飞虹越大江 天堑展通途（壮美中国桥）

本报记者 韩 鑫
2024年02月11日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　南京江心洲长江大桥。
　　赵振宇摄（人民视觉）

　　重庆朝天门长江大桥。
　　中交第二航务工程局有限公司供图

　　1960年，南京长江大桥正桥桥墩需要深潜水作业。图为潜水员冒着生命危险下水作业，保障大桥建设。
　　中国铁路上海局集团有限公司南京桥工段供图

　　武汉长江大桥修建期间，建设者进行技术交流。
　　中铁大桥局集团有限公司供图

　　武汉长江大桥修建期间，建设者进行柱桩联结的作业。
　　中铁大桥局集团有限公司供图

　　湖北燕矶长江大桥项目，技术人员云端全过程检测混凝土状态。
　　范昊天 陆落义摄影报道

　　张靖皋长江大桥项目，机器人辅助钢塔焊接。
　　许丛军摄（影像中国）

　　建成50多年，南京长江大桥依然发挥着重要作用。图为南京长江大桥上繁忙的景象。
　　马千里摄（人民视觉）

　　左上图：重庆巫山长江大桥。
　　文振效摄（影像中国）
　　左下图：江阴长江公路大桥。
　　江苏省江阴市委宣传部供图
　　右图：建成时中国跨径最大、综合建设条件最复杂的特大型斜拉桥——苏通长江大桥。
　　许丛军摄（影像中国）
　　数据来源：交通运输部

　　一桥飞架南北，天堑变通途。

　　万里长江，奔腾向东。作为中国第一大河，长江横贯东西，孕育了华夏文明，却也分离了陆地、阻隔了南北交通。新中国成立以来，一座座跨江桥梁相继建成，既便利两岸居民的出行与生活，也为区域发展铺就坦途。俯瞰壮美长江，“长虹”遍布，天堑上的通途不断扩展，宛若一座灵动的桥梁“博物馆”，诉说着我国桥梁建设的奋进历程，铺展长江经济带发展的时代画卷。

　　万里长江，百桥飞架

　　长江上有多少座桥？

　　交通运输部数据显示：自1955年建设首座跨江通道武汉长江大桥开始，截至2023年12月，已建成包含公路、铁路、市政桥梁及隧道在内的140余座过江通道。

　　根据《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》，到2025年，建成过江通道180座左右；到2035年，建成过江通道240座左右，全面形成布局合理、功能完善、保障充分、集约高效的长江干线过江通道系统。

　　纵览万里长江，一座座大桥不断刻录下中国桥梁建设发展的铿锵足迹。

　　上游，巫峡入口处，全长612米的重庆巫山长江大桥被誉为“渝东门户桥”。天堑长江一直是渝东区域经济发展的天然障碍，严重制约巫山整体经济发展的规划布局。重庆巫山长江大桥2001年12月开工，攻克了三大世界级施工技术难题，成为长江上第一座公路中承式钢管拱桥，自2005年1月竣工通车以来，不仅顺畅了渝东交通，更成为一道亮丽的三峡旅游景观。

　　中游，九省通衢间，我国首座公铁两用桥——武汉长江大桥历经近70年风雨，坚固如初、巍然挺立。这座“万里长江第一桥”兴建于1955年9月，两年后通车运营，是我国桥梁史上一座里程碑，打破了长江流域自古以来船运过江的历史。

　　下游，飞虹越大江，全长6772米的南京长江大桥，自1968年竣工通车以来，已成为支撑长三角区域发展的关键交通节点。这是长江上第一座由新中国自行设计和建造的双层式铁路、公路两用桥梁，主桥钢材全部由鞍钢炼制，有“争气桥”之称，开启了我国自主建设大型桥梁的时代。

　　视线再向下，长江入海口，由崇启大桥、上海长江大桥和上海长江隧道组成的过江通道，是由海上进入长江的第一座“桥梁+隧道”组合式过江通道，极大地缩短了上海至江苏东部地区的出行距离，有力促进了长三角一体化发展，对华东地区经济社会高质量发展具有重要意义。

　　跨江桥梁，不断跨越

　　跨越时间长河，放眼万里长江，一座座大桥的建成通车，一项项纪录的接连突破，背后是我国桥梁建设技术的全面升级和产业链的不断完善——

　　交通运输部公路局有关负责人介绍，中国现代桥梁建设经历了新中国成立初期的独立自主、80年代的学习与追赶、90年代的跟踪与提高。

　　这一过程也基本反映在长江跨江桥梁的建设上。

　　建成于新中国第一个五年计划的武汉长江大桥，见证了我国长大桥梁技术的从无到有。

　　始建于1960年的南京长江大桥，最初车道可容4辆大型汽车并行。桥下，南京长江大桥最高通航水位24米，可通过5000吨级货轮。

　　20世纪90年代，原交通部组织实施的桥梁跨江工程，促进了公路大跨径长大桥梁的发展，悬索桥、斜拉桥建设进步显著，混凝土结构梁桥和拱桥在跨径上也一再突破世界纪录。

　　1999年9月通车运营的江苏江阴长江大桥是我国第一座跨度超千米的特大桥，大桥设计、施工过程中建立了一套科学、有效的悬索桥施工与控制技术，突破了如大温差的钢箱梁路面铺设、北锚沉井等很多世界级难题，为中国后续同类桥梁工程建设积累了成功经验。

　　随着桥梁建设技术的不断发展，与南京长江大桥同处江苏境内的润扬长江大桥，2005年通车，全线采用双向6车道高速公路标准设计。桥下，润扬长江大桥通航净高达50米，可通行5万吨级货轮。润扬长江大桥的建造更是有了更明确的生态环保要求。大桥采取路面独立排水系统，路面径流水不直接排入长江，减少对长江水质的影响；大桥建造时对相关水域实时监测，更好保护施工段内江豚、中华鲟等动物。

　　《 人民日报 》（ 2024年02月11日 06 版）

(责编：牛镛、闫嘉琪)
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